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Kentsel dönüşüm isteyene yardım yapacağız

Mevlüt Uysal: Kentsel dönüşüm isteyene gereken yardımı yapacağız

Kentsel dönüşüm isteyene yardım yapacağız

Mevlüt Uysal: Kentsel dönüşüm isteyene gereken yardımı yapacağız

29 Mart 2019 Cuma 09:40
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Kentsel dönüşüm isteyene yardım yapacağız

İSTANBUL (DHA)

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece AK Parti Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’de 25 yıldır hizmet eksikliği yaşandığını ifade ederek, "Okula çamurlu yollar yüzünden iki çift ayakkabı ile giden öğrenciler var. Maalesef burası Büyükçekmece, İstanbul’da böyle başka bir yer yok" dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri çalışmalarını sürdüren  AK Parti Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, Hemşehri dernekleriyle birlikte gerçekleştirilen “İl Buluşmaları” programlarında Sivaslı, Çorumlu ve Samsunlu vatandaşlarla bir araya geldi. Büyükçekmece projelerini anlatarak yerel seçimler için vatandaşlardan destek isteyen Mevlüt Uysal'a AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu, eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, eski milletvekili Feyzullah Kıyıklık, AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik de eşlik etti.

"SİZLERİ MÜTEAHHİTLERE EZDİRMEYECEĞİZ"

Büyükçekmecelilerin “Kentsel Dönüşüm” isteği olduğunu belirten Mevlüt Uysal, “Ben Büyükşehir’de bütçenin yüzde 5’ini yani 2018’de Bir milyar Türk Lirası, 2019’da bir milyar lira olmak üzere toplam iki milyar lira kentsel dönüşüm için ayırmıştım. Büyükçekmece’de göreve geldiğimiz zaman Büyükçekmece Belediyesi’nin de kanunen bütçesinin yüzde 10’a kadar kentsel dönüşüme ayırma hakkı var. Büyükçekmece Belediyesi’nin bütçesi 400 milyon lira. Bunun 40 milyonunu kentsel dönüşüme ayırma imkânı var. Kim kentsel dönüşüm yapmak isterse her türlü yardımı yaptığımız gibi para yardımı da yapacağız. Gerekirse belediyede bir şirket kurar sizleri müteahhitlere ezdirmeyiz” dedi.

"KİMİN KİMİ CEZALANDIRDIĞINI GÖRECEĞİZ"

Büyükçekmece’de ki hizmet kalitesinin İstanbul standartlarının altında olduğunu vurgulayan Uysal,  şunları söyledi:

"Türkoba Mahallesi’ndeki Çorumlular Derneği ziyaretimde bir vatandaşımız, 'Başkanım burada bizim çocuklarımız okula giderken iki çift ayakkabı kullanır. Bir çift ayakkabısını yolda giderken çamurlu yollarda, diğer ayakkabılarını da okula varınca okul kirlenmesin diye temiz ayakkabılarını giyiyor' dedi. Maalesef burası Büyükçekmece, İstanbul’da böyle başka bir mahalle yok. Çakmaklı ve Karaağaç Mahallelerinin de bir farkı yok. Tepecikliler diyor ki, 'Biz oy vermediğimiz için cezalandırılıyoruz’. Ama hafta sonu Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile birlikte Dizdariye Mahallesi'ndeydik. Oralarda da esnaf ve mahalleleri ziyaret ettik. Oradaki esnafta dedi ki, 'Sayın bakanım, burası öyle perişan ki, kışın yağmur yağdığı zaman kanalizasyon geri teper perişan oluruz, yazın kokudan duramayız.' Çünkü yağmur suyu kanalları yok. Bunun için bazı mahallelerimiz demesin ki, biz oy verdiğimiz için cezalandırılıyoruz. Oy verenleri de cezalandırıyor bu belediye başkanı. Bu hafta sonu da Büyükçekmece halkı gereğini yapacak inşallah. Kimin kimi cezalandırdığını göreceğiz” şeklinde konuştu.

“Samsun İl Buluşması” programında, Büyükçekmece Meclis Üyesi Adayı Erol Ar, Başkan Mevlüt Uysal’a ve eski Bakan Akif Çağatay Kılıç’a Samsunspor atkısı hediye etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mevlüt UysalKentsel Dönüşüm
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