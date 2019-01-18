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Kediyi sopayla döven işadamı gözaltına alındı

BAHÇELİEVLER'de tekstilci işadamı Hakan G.'nin evindeki kediyi sopayla dövmesi polisi harekete geçirdi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınana Hakan G. sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Kediyi sopayla döven işadamı gözaltına alındı

BAHÇELİEVLER'de tekstilci işadamı Hakan G.'nin evindeki kediyi sopayla dövmesi polisi harekete geçirdi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınana Hakan G. sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

18 Ocak 2019 Cuma 09:43
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Kediyi sopayla döven işadamı gözaltına alındı

Kocasinan'da tekstil işiyle uğraşan işadamı Hakan G.'nin bir kediyi elindeki sopayla defalarca dövmesi hayvan severlerin tepkisine neden oldu. Tepki ve şikâyetler üzerine harekete geçen polis ekipleri Hakan G.'yi kaldığı adreste gözaltına aldı. Hakan G. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Vatandaşlar tarafından kaydedilen Hakan G.'nin gözaltına alındığı görüntülerde, Hakan G.'nin polislerle konuştuğu ve "Kendi arabamla gelebilir miyim" diye sorduğu görülüyor. Hakan G. Polis aracıyla emniyete götürülüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KediSopa
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