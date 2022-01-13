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Kartal’da olası kar yağışına karşı önlemler alındı

Kartal Belediyesi olası bir kar yağışına karşı, yolların açık olması, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların zorluk yaşamaması için teyakkuza geçtiğini duyurdu.

13 Ocak 2022 Perşembe 10:14
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Kartal’da olası kar yağışına karşı önlemler alındı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminleri doğrultusunda beklenen kar yağışı için Kartal Belediyesi’nin ilgili başkan yardımcıları ve birim müdürleri Sivil Savunma Uzmanlığı bünyesinde bulunan salonda düzenlenen ortak toplantıda bir araya geldi.  Kar yağışının beklendiği 3 gün için yapılan program doğrultusunda 10 müdürlük tarafından 230 personel görevlendirildi.

Toplantıya Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Ali Apaydın ve Cengiz Türkmen’in yanı sıra Temizlik İşleri, Fen İşleri, Destek Hizmetleri, Park ve Bahçeler, Sivil Savunma, Veteriner İşleri, Sosyal Yardım İşleri, Yapı Kontrol, Zabıta, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler birimlerinin müdürleri ile Sosyal Medya ve Komşu İletişim Merkezi’nin temsilcileri katıldı.

10 MÜDÜRLÜK TARAFINDAN 230 PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ

Yaklaşık iki saat süren toplantıda belediye birim müdürlükleri tespit edilen olumsuzluklara yönelik anında ve ortak müdahale yürütmek için tamamladıkları çalışmalarını paylaştı. Kar yağışının yoğun olarak beklendiği 3 gün için yapılan program doğrultusunda 10 müdürlük tarafından 230 personel görevlendirildi.

Kartal’ın özellikle E-5 üstü riskli noktalarında 12 saatlik, 2 vardiya halinde yapılacak çalışmalar kararlaştırıldı. Soğuk havanın etkisini artırmasıyla teyakkuzda olan ekipler, kar yağışına anında müdahale edecek. Kar küreme ve tuzlama ekipleri ise yağış esnasında kapanma riski olan yollarda 24 saat çalışmalarını sürdürecek.

Öte yandan Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hastanelerin, nöbetçi eczanelerin tüm dini ibadethaneler ile okulların giriş noktalarına tuz serpme işlemi gerçekleştirildiği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kartal BelediyesiKarKışönlem
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