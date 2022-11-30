Kartal’da kamyonetle servis minibüsü çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı 

Kaza, saat 06.30 sıralarında Çavuşoğlu Mahallesi, Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Seddülbahir Caddesi’nden Sanayi Caddesi’ne çıkan 34 BUJ 58 plakalı Mahfuz Erdoğmuş yönetimindeki sebze ve meyve yüklü kamyonet, 34 LCD 774 plakalı Murat Zeki Ocakçı yönetimindeki servis minibüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yola devrilirken minibüs kaldırıma çıktı. Kazada kamyonet sürücüsü Erdoğmuş araç içerisinde sıkışırken, kamyonette bulunan Hikmet Derviş ile minibüs şoförü Murat Zeki Ocakçı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri kamyonette sıkışan Mahfuz Erdoğmuş’un olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralılar ambulanslara konularak hastaneye kaldırıldı. Kamyonetten çıkarılan Erdoğmuş’un cansız bedeni ise olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle Sanayi Caddesi sahil yönü bir süre trafiğe kapandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.