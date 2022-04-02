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Kartal’da camiler dezenfekte edildi

Kartal Belediyesi Ramazan ayının gelmesiyle ilçe sınırları içinde bulunan camilerde kapsamlı bir dezenfekte çalışması başlattı.

02 Nisan 2022 Cumartesi 15:02
Kartal’da camiler dezenfekte edildi

İbadethanelerde düzenli olarak temizlik, bakım-onarım ve dezenfeksiyon çalışmalarını aksatmadan sürdüren Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçede bulunan camilerin avlularını, ibadet alanlarını, lavabolarını ve toplu kullanım alanlarını dezenfekte etti.

Ekipler, geçtiğimiz hafta camilerin ortak kullanım alanlarını, yüzey temasının olabileceği alanların tamamını ve ibadethanelerin dışında kalan; bahçe alanlarını, bankları, abdest alınan bölümleri de detaylı bir temizlik işleminden geçirmişti. Ekipler son olarak ilk iftar ve ardından teravih namazı arefesinde de Nano Gümüş İyon Teknolojisi kullanarak camileri ibadete hazır hale getirdi.

Ramazan ayında vatandaşların sağlıklı koşullarda ibadetlerini yapabilmesi için yoğun bir çalışma programı yürüten ekipler, topluca teravih namazını kılacak olan vatandaşlar için ilçe genelinde faaliyet gösteren camilerde dezenfekte işlemlerini tamamladı.

Camilerin ortak kullanım alanlarında titizlikle yürütülen çalışmada, vatandaşların temas edebileceği yüzeyler ilaçlanarak, hijyen konusunda azami hassasiyet gösterildi. Alanında uzman personel tarafından yapılan dezenfeksiyon işlemiyle birlikte ibadetini yerine getirmeye gelen vatandaşların koronavirüsten korunmaları amaçlanıyor.

Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada dezenfekte işleminin Ramazan ayı öncesi olduğu gibi Ramazan ayı boyunca ve bayram süresince de devam edileceği kaydedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kartal BelediyesiRamazanOruçIbadetCamiiDezenfekteTemizlik
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