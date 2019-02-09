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"Kartal Yuvası"nda ateş eden kişi gözaltına alındı

"Kartal Yuvası"nda ateş eden kişi gözaltına alındı

09 Şubat 2019 Cumartesi 08:53
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"Kartal Yuvası"nda ateş eden kişi gözaltına alındı

Beşiktaş'ın resmi ürünlerini satan "Kartal Yuvası" adlı mağazada silahla ateş eden kişi gözaltına alındı.

Olay saat 17.15 sıralarında meydana geldi. Beşiktaş'taki mağazaya gelen bir kişi silahla ateş açtı. Çalışanlar tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Olayda yaralanan olmazken saldırgan polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri mağazada incelemelerde bulundu. Ürünlere isabet edem tüfek saçmaları tek tek toplandı. 

Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kartal YuvasıBeşiktaşSilahSaldırı
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