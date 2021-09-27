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Kartal Kitap Fuarı ikinci gününde ünlü gazetecileri ağırladı

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Kartal Kitap Fuarı’ ikinci gününde de İstanbul’un dört bir yanından gelen çok sayıda kitapseveri ağırladı. Gazeteci-yazarlar; Gürkan Hacır, Barış Doster, Barış Yarkadaş, Şenol Çarık ve daha birçok tanınmış isim, kitap fuarının ikinci gün konukları oldu.

27 Eylül 2021 Pazartesi 11:07
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Kartal Kitap Fuarı ikinci gününde ünlü gazetecileri ağırladı

Dokuz gün sürecek olan fuarın ikinci gününde edebiyat ve medya dünyasının tanınmış isimleri, alanda kurulan sahnede kitapseverlerle bir araya gelerek söyleşileri ile etkinliğe renk kattı. 100’e yakın yayınevinin stant kurduğu; şair, yazar, akademisyen, gazeteci ve sanatçıların konuk olarak yer aldığı etkinlik, fuar alanını dolduran kalabalığın büyük beğenisini topladı.

Kartal Kitap Fuarı’nın ikinci günü Prof. Dr. Necdet Neydim ile başlarken; Tarık Tufan, Fuat Sevimay, Ahmet Selçuk İlkan, Emrah Safa Gürkan ve KE Dergisi’nin yazar kadrosu, okurlarıyla buluşan diğer isimler oldu.

USTA GAZETECİ VE YAZARLAR BİR ARADA

Fuarın dikkat çeken ve ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdikleri etkinlik ise gazeteci-yazarlar; Gürkan Hacır, Barış Doster, Barış Yarkadaş ve Şenol Çarık’ın söyleşileri oldu.

Televizyon ekranlarının başarılı yorumcuları usta gazeteciler, edebiyattan siyasete, sanattan tarihe birçok konuda söyleşilerde bulundu.

 “DÖRT DÖRTLÜK BİR ORGANİZASYON”

25. ve 26. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekili, gazeteci ve yazar Barış Yarkadaş, “Kartal Meydanı’nda düzenlenen Kartal Kitap Fuarı, hakikaten örnek olması gereken bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Biz Kartal Meydanı'na yabancı değiliz. Ben bu bölgeden milletvekiliydim, hem de uzun yıllardır Anadolu Yakası'nda yaşıyorum. Kartal bugün kültüre ve sanata ev sahipliği yapıyor. Kartal Belediyesi’nin tüm personeline ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hakikaten dört dörtlük bir organizasyon yapmışlar. Umarım bu organizasyonlar daha da artar ve biz de okurlarımızla daha çok bir araya gelebilme ve kaynaşma imkânı buluruz” dedi

BAŞKAN GÖKHAN YÜKSEL’DEN PLAKET VE KE DERGİSİ TAKDİMİ

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, usta isimlerin söyleşisinin ardından sahneye çıkarak bir konuşma gerçekleştirdi. Başkan Yüksel: “Kıymetli konuklar, sevgili Kartallılar, bu değerli misafirlerimizi dinlemenin gururunu yaşıyoruz. Sevgili Gürkan Hacır, -Kemalyeri Dergisi’ni çıkararak bir çılgınlık yaptık demişti. Gerçekten öyle. Edebiyata, yazına sahip çıkmak; sanata, yayınevi ve yazarlara sahip çıkmak kolay iş değil. Bazıları çılgınlık olarak adlandırılabilir, biz de çılgınız. Biz de yaklaşık iki yıldır Kartal Edebiyat Dergisi olan “KE” dergisini üretmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yazarlar, plaket takdiminin ardından okuyucuları ile bir araya gelerek kitaplarını imzaladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kartal BelediyesiKartal Kitap Fuarı
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