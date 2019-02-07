KARTAL'DAKİ ÇÖKEN BİNADAKİ KURTARMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİLİYOR

Kartal'da çöken binanın yandaki 10 katlı binanın çökme ihtimaline karşı kurtarma çalışmalarına bir süre ara verildi. Yandaki binanın çökme riskinin olmadığının anlaşılması üzerine çalışmalara yeniden başlandı.

Enkaz kaldırma çalışmalarına devam edildiği sırada kızının çöken binada olduğunu belirten bir anne olay yerine geldi. Burada ekiplerin çalışmaları izlediği sırada göz yaşlarına hakim olmadi. Öte yandan bina çökmeden önce birinci katta daireye cam takmak için gelen Volkan Balta (44) binada ayrılacağı esnada çökme meydana geldi. Enkaz altında kalan talihsiz Baltan'nın ailesi olay yerine gelerek burada bekleyişi sürdürüyor.

İstanbul Valiliği'nden yeni açıklama

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada Kartal'da çökmede yaralanan 12 kişiden 3'ün yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.



Kartal'da 8 katlı binanın çökmesiyle ilgili İstanbul Valiliği'nden yeni açıklama yapıldı. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada şöyle denildi:



Güvenlik gerekçesiyle tahliye edilen riskli binalardan Yunus Apartmanı'nın durumu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teknik heyetince lazer yöntemiyle sürekli takip edilmektedir,



Arama kurtarma çalışmalarında il sağlık müdürlüğümüzden saat 08.00 itibariyle alınan verilere göre;



Hastanelerimize sevk edilen yaralı vatandaşlarımızdan 9 hastamızın genel durumları iyi olmakla birlikte 3 hastamızın yoğun bakımdaki takip ve tedavileri devam etmektedir.

RİSKLİ BİNALARA LAZERLE İNCELEME

Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkaz kaldırma ve arama çalışmaları devam ediyor. Güvenlik gerekçesiyle çöken binanın enkazına çıkan sokaklar kapatıldı. Çok sayıda itfaiye ve ambulans hazır bekletiliyor. Çöken binanın hemen yanında bulunan ve boşaltılan bina ise çökme tehlikesine karşı lazerle sık sık kontrol ediliyor.