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Kartal'da riskli binalarda tahliye işlemleri devam ediyor

KARTAL'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın çevresinde riskli yapı olarak tespit edilen binalarda tahliye çalışmaları devam ediyor.

Kartal'da riskli binalarda tahliye işlemleri devam ediyor

KARTAL'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın çevresinde riskli yapı olarak tespit edilen binalarda tahliye çalışmaları devam ediyor.

15 Şubat 2019 Cuma 14:15
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Kartal'da riskli binalarda tahliye işlemleri devam ediyor

İSTANBUL - Orhantepe Mahallesi Sema Sokak'ta 6 Şubat günü Yeşilyurt Apartmanı'nın çevresinde riskli yapı olduğu tespit edilerek tahliye ve yıkım kararı verilen apartmanlarda çalışmalar sürüyor. Yıkımı  tamamlanan Yunus Apartmanı'nın ardından yıkım ve tahliye kararı alınan 7 binada da tahliye çalışmaları başladı. Çöken Yeşilyurt apartmanın çevresinde bulunan Bahar, Karalar ve Nuribey apartmanlarının sakinleri dairelerini tahliye ediyor. Tüm dairelerin tahliyesinin ardından binaların yıkımına başlanacak.

"EV TUTTUK, KİRAYA GİDİYORUZ" 

Karalar apartmanı sakini Sefa Dağ, "Şu an boşaltma işlemini tamamladık. Yeni evlerimize geçeceğiz. Herhangi bir problem yok. Komple boşaltıldı" diye konuştu.

Mehmet Aksu ise, "Esenler'de bin 500 liraya ev tuttuk, kiraya gidiyoruz. Bütün eşyalarımız boşalttık. Bu sokakta 40 senedir oturuyorduk" dedi.

Aksu'nun eşi ise "Mahallemi, komşularımı çok seviyordum. Hüzünlü gidiyorum. Üzüldüm, yıkılan binada acılara gördüm. Psikolojimiz bozuldu" diye konuştu. Bu arada çöken bina ve çevresinde görevlilerin güvenlik önlemi devam ediyor. Bariyerlerle çevrili alana görevler dışında kimse alınmıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KartalRiskli BinaTahliye
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