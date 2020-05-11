Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Kartal'da minibüslere ceza yağdı
Kartal'da minibüslere ceza yağdı
Avrupa'da futbol liglerinin başlama tarihleri netleşiyor
Avrupa'da futbol liglerinin başlama tarihleri...
İstanbul Meyve Sebze Hali'nde hareketlilik
İstanbul Meyve Sebze Hali'nde hareketlilik
81 ilde online 19 Mayıs Satranç Turnuvası
81 ilde online 19 Mayıs...
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kartal'da minibüslere ceza yağdı

İSTANBUL'da sivil trafik ekipleri, minibüslere yönelik yaptığı denetimlere devam ediyor. Kartal'da sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ilk iş gününde yapılan denetimlerde peş peşe gelen 4 minibüse sosyal mesafe kuralına uymayarak fazla yolcu taşıdığı için cezai işlem uygulandı.

11 Mayıs 2020 Pazartesi 10:01
0 Okunma
Kartal'da minibüslere ceza yağdı

Koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından sivil trafik ekipleri Kartal'da denetim yaptı. Orta Mahalle'de güvenlik noktası oluşturan İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, sosyal mesafeyi hiçe sayarak kapasitesinden fazla yolcu taşıyan minibüsleri tek tek durdurdu. Sivil Trafik Ekiplerinin bulunduğu noktadan peş peşe geçen 4 minibüsten de fazla yolcu çıktı. Ekipler, araçlardaki fazla yolcuları sayarak aşağı indirdi. Bir yolcu, "Şoför uyarıldı evet. Sanırım 12 fazla yolcu vardı. Herkes uyardı aslında ama millet de işine gitmek istiyor. Onlar da bir yerde haklı. Ama işte sağlığımız daha önemli. O açıdan dikkat edilmesi gerekiyor. En azından sabah, akşam saatleri fazla sayıda araba çıkartılsın" dedi

"OTOBÜSLER ALAMIYOR, MİNİBÜSLER ALAMIYOR NE YAPACAĞIZ"

Dolu minibüslerden indirilen yolcular ise o noktaya gelen içi boş araçlara bindirildi. Polis ekipleri, kendilerini alacak minibüsleri bekleyen yolculara sosyal mesafe kuralına uymaları için ikazlarda bulundu. 4 minibüs şoförünün her birine Umumi Hıfzısıhha Kanunları gereğince 3 bin 180 lira cezai işlem uygulandı. Cezai işlem uygulanan bir şoför, "İş saati millet işine gidiyor. Geç kalıyorlar işlerine gidin bakın hepsi şu an yakınıyorlar araba yok diye. Ne yapacağız, otobüsler alamıyor, minibüsler alamıyor ne yapacağız. Gün içinde almıyoruz, sadece sabah iş saatlerinde alıyoruz. Onda da ceza yiyoruz"  diye konuştu. Bir başka sürücü ise, "Görüyorsunuz halimizi.  6 kişiyle geleceksiniz diyor. Bizim aracımız bir lira yakıyor kilometrede" ifadesini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulKartalMinibüsDenetimKontrolPolisCezaSalgınHastalık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Meyve Sebze Hali'nde hareketlilik
İstanbul Meyve Sebze Hali'nde hareketlilik
Beşiktaş'ta berberler kepenkleri açtı
Beşiktaş'ta berberler kepenkleri açtı
Güzellik merkezine kurşun yağmuru
Güzellik merkezine kurşun yağmuru
Yasağın ardından İstanbul'da toplu ulaşım
Yasağın ardından İstanbul'da toplu ulaşım
Bayrampaşa halinde yoğunluk denetimi
Bayrampaşa halinde yoğunluk denetimi
Kadıköy'de balık restoranı alev alev yandı
Kadıköy'de balık restoranı alev alev yandı
İGDAŞ faturaları yeniden düzenleyecek
İGDAŞ faturaları yeniden düzenleyecek
Sultangazi'de mangal ateşi hareketliliği
Sultangazi'de mangal ateşi hareketliliği
Saat 11'i bekleyemedi, sokağa çıktı
Saat 11'i bekleyemedi, sokağa çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı