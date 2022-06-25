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Kartal'da kurban satış pazarı kuruldu 

Kartal’da 48 bin metrekare büyüklüğünde kurban satış pazarı kuruldu. Alanda yapılan hazırlık ile 96’sı büyükbaş hayvanlar için, 44’ü küçükbaş hayvanlar için olmak üzere toplam 140 parsel hazırlandı. Şu ana kadar 42’si büyük 28’i küçükbaş hayvanlar için çadırlar kurulmaya başlandı.

25 Haziran 2022 Cumartesi 11:48
Kartal'da kurban satış pazarı kuruldu 

Kartal Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, vatandaşların kurbanlıklarını sağlıklı, kurallara uygun hijyenik bir ortamdan alabilmesine yönelik hazırlıklarını tamamladı. Kartal Kaymakamlığı ve Kartal Belediyesi’nin 2019 yılı için kurban satış alanı olarak belirlediği Kordonboyu Mahallesi sınırları içinde yer alan, eski Eczacıbaşı arazisinde çalışmalar sona erdi. 48 bin metrekare büyüklüğündeki alan, düzleştirilip zemine asfalt kırığı ve mıcır serildi ve arazideki otlar temizlendi. Çadır yerleri işaretlenerek her çadıra su borusu bağlandı.

Bayrama kadar çadır sayısının her geçen gün artması bekleniyor. Aydınlatma direklerinin, mescidin, tuvaletlerin ve otopark alanın yer aldığı kurban satış pazarının hazırlanması için Kartal Belediyesi Fen İşleri, Plan Proje, Temizlik, Park Bahçeler ile Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğü ekipleri, ortaklaşa bir çalışma yürüttü.

Merkezi konumda olan ve hem sahil yoluna, hem Marmaray’a hem de D100 karayoluna yakın olan kurban satış alanı, İstanbul’un en büyük kurban satış alanlarından biri olarak Kurban Bayramı’na kadar faaliyette olacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kartal BelediyesiKurbanKurban BayramıPazar
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