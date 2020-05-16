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Kartal'da kaçak papağanlar ele geçirildi

KARTAL'da yurda kaçak olarak sokulduğu tespit edilen 66 adet Jako ve Pakistan Papağanı ele geçirildi.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 11:08
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Kartal'da kaçak papağanlar ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince "Canlı hayvan kaçakçılığı" suçundan yürütülen çalışmalar kapsamında dün Kartal, Cevizli Mahallesinde bulunan bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 66 adet Jako ve Pakistan Papağanı, 6 adet de Jako, Pakistan Papağan yumurtası ele geçirildi. Yakalanan Latif T. (50) hakkında 5607 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KartalPapağanKaçak
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