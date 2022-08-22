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Kartal'da denizdeki el bombasını SAS ekipleri çıkardı

KARTAL'da denize girenlerin 2 metre derinlikte gördükleri el bombasını Sualtı Savunma Komandoları (SAS) etkisiz hale getirerek, kıyıya çıkardı.

22 Ağustos 2022 Pazartesi 10:26
Kartal'da denizdeki el bombasını SAS ekipleri çıkardı

Kartal Dragos Sahili'nde, dün saat 14.00 sıralarında sahile yüzmeye gelenler, denizin yaklaşık 2 metre derinliğinde el bombası olduğunu fark etti. Olay yerine deniz polisleri ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları denizde yer belirleme ve fotoğraflama çalışması yaptı. El bombası, bu sabah Sualtı Savunma Komandoları (SAS) tarafından etkisiz hale getirilerek kıyıya çıkarıldı. El bombası daha sonra incelenmek üzere emniyete götürüldü.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
KartalDragosSahilDenizBombaSAS
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