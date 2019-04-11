Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17°
gök gürültülü hafif yağmurlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
97329
ALTIN
239.623
DOLAR
5.7384
STERLİN
7.4963
EURO
6.4657
Tanery’ye en büyük destek İsmail YK’dan
Tanery’ye en büyük destek İsmail...
55'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu İstanbul'dan start alacak
55'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu...
Onur Barış ilk filmi 'Benden Hikayesi'yle Sait Faik'i beyaz perdeye taşıdı
Onur Barış ilk filmi 'Benden...
Bülent Korkmaz: Kasımpaşa maçını kazanmalıyız
Bülent Korkmaz: Kasımpaşa maçını kazanmalıyız
Kalp hastalığının risklerini ortadan kaldırmak mümkün
Kalp hastalığının risklerini ortadan kaldırmak...

Kartal'da çöken binayla ilgili iddianame kabul edildi

Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği bina çökmesiyle ilişkin yürütülen soruşturmada hazırlanan iddianame kabul edildi. Olaydan sonra tutuklanan ve 12 Mart'ta tahliye edilen Suzan Çayır hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Kartal'da çöken binayla ilgili iddianame kabul edildi

Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği bina çökmesiyle ilişkin yürütülen soruşturmada hazırlanan iddianame kabul edildi. Olaydan sonra tutuklanan ve 12 Mart'ta tahliye edilen Suzan Çayır hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

11 Nisan 2019 Perşembe 13:45
10 Okunma
Kartal'da çöken binayla ilgili iddianame kabul edildi

İSTANBUL - Kartal'da 21 kişinin ölümüyle sonuçlanan Yeşilyurt apartmanının çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma sonucu 3 kişi hakkında, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul ederek duruşma günü verdi.

TAHLİYE EDİLEN SANIK HAKKINDA TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

İddianameyi kabul eden İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 24 Haziran tarihine duruşma günü verdi. Olaydan sonra tutuklanan, 12 Mart tarihinde de tahliye edilen Suzan Çayır hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Tutuklu sanık Uğur Mısırlıoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, tutuksuz sanık Arzu Baran'ın duruşmada hazır edilmesi için zorla getirilmesine hükmetti. 

ÜÇ KİŞİYE DAVA AÇILMIŞTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, bilirkişi raporunda binanın çökmesinde asli kusurlu bulunan binanın proje sorumlusu Suzan Çayır, binanın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu, yapı ruhsatının 'mesuliyet alan' bölümünde sürvayen olarak görünen Arzu Keleş Baran hakkında dava açılmıştı.   Üç şüphelinin, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçlarından 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kartalçöken Bina21 Kişi Hayatını Kaybetti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Havalimanı'nda 'hanutçuluk' yaptırılmayacak
İstanbul Havalimanı'nda 'hanutçuluk' yaptırılmayacak
Büyükçekmece’de ‘sahte seçmen’ incelemesi
Büyükçekmece’de ‘sahte seçmen’ incelemesi
Çamlıca TV Kulesi'nde yaşam alanlarının bulunduğu katların montajı tamamlandı
Çamlıca TV Kulesi'nde yaşam alanlarının bulunduğu katların montajı tamamlandı
İstanbul'da 'sahte seçmen' operasyonu
İstanbul'da 'sahte seçmen' operasyonu
Üsküdar polisi 'Polis Haftası'nda öğrencilerle buluştu
Üsküdar polisi 'Polis Haftası'nda öğrencilerle buluştu
Atatürk Havalimanı gündem olan birçok sıra dışı olaya da konu oldu
Atatürk Havalimanı gündem olan birçok sıra dışı olaya da konu oldu
İstanbul Havalimanı'nda seferler başladı
İstanbul Havalimanı'nda seferler başladı
İstanbul Havalimanı'na taşınmanın yüzde 94'ü tamamlandı
İstanbul Havalimanı'na taşınmanın yüzde 94'ü tamamlandı
İstanbul Havalimanı yolculara kapılarını açtı
İstanbul Havalimanı yolculara kapılarını açtı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans