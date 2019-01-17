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KARTAL'DA BEDRETTİN DALAN'IN OĞLUNUN CİPİNİ ÇALAN  KİŞİYİ KORUMASI VURDU

Kartal'da sabah saatlerinde çalınan hırsız oluğu belirtilen kişinin içinde öldürüldüğü cipin Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'a ait olduğu öğrenildi.

KARTAL'DA BEDRETTİN DALAN'IN OĞLUNUN CİPİNİ ÇALAN  KİŞİYİ KORUMASI VURDU

Kartal'da sabah saatlerinde çalınan hırsız oluğu belirtilen kişinin içinde öldürüldüğü cipin Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'a ait olduğu öğrenildi.

17 Ocak 2019 Perşembe 11:08
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KARTAL'DA BEDRETTİN DALAN'IN OĞLUNUN CİPİNİ ÇALAN  KİŞİYİ KORUMASI VURDU

Çaldığı ciple kaçan kişiyi vuranın ise Barış Dalan'ın yakın koruması olduğu belirtildi.

Olay sabah saatlerinde Orhantepe Mahallesi, Orhangazi Caddesi'nde meydana geldi,

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dragos'ta bir siteden Bedrettin Dalan'ın oğluna ait cipi çalan 2 kişi araçla kaçmaya başladı. Bu sırada site güvenliği ve Bedrettin Dalan'ın oğlunun yakın koruması, şüphelilerin peşine düştü. Korumanın açtığı ateş sonucu cipin sürücü koltuğundaki kişi başından vuruldu. Kontrolsüz kalan cip bir servis aracına çarparak durdu. Vurulan kişinin yanındaki kişi ise yaya olarak olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bedrettin DalançipHırsızKartal
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