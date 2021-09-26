Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1384.68
ALTIN
499.21
DOLAR
8.8689
STERLİN
12.1977
EURO
10.4740
Mardin Havalimanında ulaşım ihalesi
Mardin Havalimanında ulaşım ihalesi
Kırklareli Vize'de C Tipi Mesire Alanı kiraya verilecek
Kırklareli Vize'de C Tipi...
Kırmızı et üreticileri toplanıyor
Kırmızı et üreticileri toplanıyor
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleştirecek
15 bin sözleşmeli öğretmen...
Balyemez Konağı 5 yıllığına kiraya veriliyor
Balyemez Konağı 5 yıllığına...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kartal'da aynı yerde 3 farklı kaza: 2 yaralı

KARTAL D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana gelen kaza sebebiyle oluşan trafiği fark edemeyen kamyon sürücüsü bir servis minibüsü ve bariyere çarptı. Ardından bir otomobil de kamyona arkadan çarptı. Kazada kamyona arkadan çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.

26 Eylül 2021 Pazar 06:17
4 Okunma
Kartal'da aynı yerde 3 farklı kaza: 2 yaralı

Kaza saat 02.30 sıralarında D-100 Karayolu Kartal mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre üç otomobilin karıştığı hasarlı kaza sebebiyle oluşan trafik yoğunluğunu fark edemeyen kamyon sürücüsü önce önündeki servis minibüsüne ardından bariyerlere çarptı. Meydana gelen iki kazada da yaralanan olmazken bir anda durma noktasına gelen trafiği fark edemeyen ve aşırı süratli olduğu iddia edilen34 DTD 705 plakalı otomobil sürücüsü önünde duran başka bir kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil içerisinde bulunan iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Artarda meydana gelen üç kaza sebebiyle D-100 Karayolu Kartal mevkii Ankara istikameti trafiğe kapandı. Araçların çekilmesinin ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normal seyrine döndü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KartalD100 KarayoluAnkaraKazaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da 30 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı
İstanbul'da 30 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı
Jandarmanın nefes kesen uyuşturucu operasyonu
Jandarmanın nefes kesen uyuşturucu operasyonu
Kağıthane'de kadın cinayeti
Kağıthane'de kadın cinayeti
Kartal Kitap Fuarı okurseverlere kapılarını açtı
Kartal Kitap Fuarı okurseverlere kapılarını açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te konuştu
Edirnekapı Şehitliği'nde ağaç kesim tartışması
Edirnekapı Şehitliği'nde ağaç kesim tartışması
Vali Yerlikaya: 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrıların yüzde 55'i asılsız
Vali Yerlikaya: 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrıların yüzde 55'i asılsız
Yerli üretim çıkarma gemisi Tuzla’da denize indirildi
Yerli üretim çıkarma gemisi Tuzla’da denize indirildi
Bosphorus Cup heyecanı start aldı
Bosphorus Cup heyecanı start aldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma