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Kartal D-100 Karayolu'nda kaza: 2 ölü

KARTAL D-100 Karayolunda kamyonete arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi feci şekilde can verdi. Kaza sebebiyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafiğe kapandı.

27 Ağustos 2022 Cumartesi 09:21
Kartal D-100 Karayolu'nda kaza: 2 ölü

Kaza saat 02:20 sıralarında D-100 Karayolu Kartal Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Burhan Özbitirgiç(40) idaresindeki 34 CNS 452 kamyonet, Ankara istikametinde seyir halindeyken, aynı istikamette aşırı süratle seyir ettiği iddia edilen sürücüsünün ismi tespit edilemeyen 10 LL 320 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen motosikletteki 2 kişi yola savruldu. Kaza sonrası sürüklenen motosiklet yanmaya başladı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri yanan motosikleti söndürürken, sağlık ekipleri yaptıkları inceleme sonucu motosikletteki biri kadın 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sebebiyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafiğe kapandı. Trafik akışı yan yoldan sağlandı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından üzerlerinden kimlik çıkmayan 2 kişinin cansız bedeni, incelenmek üzere Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, kamyonet sürücüsü Burhan Özbitirgiç, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan kamyonet ve motosiklet çekici yardımıyla kaldırıldı. Yol bakım ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından trafik normal seyrine döndü. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kartal D100 KarayoluKartalKazaMotosikletTrafik KazasıKamyonet
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