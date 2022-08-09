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Kartal Cemevi Başkanı’na saldırı soruşturmasında 9 gözaltı

Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Saldırıyı, Sarıtaş ile husumeti bulunduğu belirlenen Alevi Derneği Kurulu üyesi N.D’nin azmettirdiği ortaya çıktı. 

09 Ağustos 2022 Salı 10:26
Kartal Cemevi Başkanı’na saldırı soruşturmasında 9 gözaltı

Olay, Cuma günü Kartal ilçesi Orhantepe Mahallesi Seheryeli Sokak üzerinde meydana geldi. Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş, bu sokaktaki evinin önünde motosikletli 2 kişi tarafından uğradığı saldırıda darp edildi. Saldırının ardından polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise Sarıtaş’ı evinde ziyaret etti.

Edinilen bilgiye göre konuyla ilgili başlatılan incelemede olayı gerçekleştiren kişilerin S.G.(36) ile A.Y. (30) olduğu tespit edildi. Şüphelilerden A.Y’yi yakalayarak gözaltına alan polis, şüphelinin ifadesine başvurdu. A.Y.’nin verdiği ifadenin ardından soruşturmayı derinleştiren polis, saldırıyı Sarıtaş’la aynı derneğe üye olan ve Sarıtaş ile husumeti bulunduğu belirlenen N.D.’nin azmettirdiği ortaya çıkardı. N.D., Sarıtaş’a saldırı düzenlenmesi için M.D. (41) isimli kişiden yardım istedi. Bunun üzerine M.D. ise M.F. isimli kişiye giderek konuyu anlattı. M.F., M.D.’nin isteği üzerine S.G. ve A.Y.’ye saldırı talimatı verdi. Polis ekipleri, incelemenin ardından azmettirici N.D. ile birlikte yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen M.D., M. F., B.S. (35), B.E. (32), E.Y. (36), S.A. (36) ve R.O.İ.’yi (39) gözaltına aldı.  Saldırıyı gerçekleştiren diğer şüpheli S.G.’nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu kaydedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kartal CemeviBaşkanSelami SarıtaşSaldırıAlevi Vakıfları Federasyonu
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