Kartal Aydos Ormanı beyaza büründü

İstanbul'da kar yağışı etkisini gösteriyor. Birçok ilçe beyaza büründü. O noktalardan biri de Kartal oldu. İlçede kar yağışı etkili oldu. Beyaz örtü altında kalan Aydos Ormanı havadan fotoğraflandı.
DHA
İSTANBUL'da etkili olan kar yağışı Kartal'ı beyaza bürüdü. Beyaz örtü altında kalan Aydos Ormanı havadan fotoğraflandı.
İstanbul'da kar yağışı etkisini gösteriyor. Birçok ilçe beyaza büründü. O noktalardan biri de Kartal oldu. İlçede kar yağışı etkili oldu. Beyaz örtü altında kalan Aydos Ormanı havadan fotoğraflandı.
DHA