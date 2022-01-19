Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 3
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,979.05
ALTIN
795.42
DOLAR
13.61
STERLİN
18.56
EURO
15.44
Yüksek İhtisas Üniversitesi 54 akademik personel alacak
Yüksek İhtisas Üniversitesi 54...
Düzce Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Düzce Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Kampüs içerisindeki ticari alanlar kiraya verilecek
Kampüs içerisindeki ticari alanlar...
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim...
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kartal Aydos Ormanı beyaza büründü

İSTANBUL'da etkili olan kar yağışı Kartal'ı beyaza bürüdü. Beyaz örtü altında kalan Aydos Ormanı havadan fotoğraflandı.

19 Ocak 2022 Çarşamba 10:30
6 Okunma
Kartal Aydos Ormanı beyaza büründü

İstanbul'da kar yağışı etkisini gösteriyor. Birçok ilçe beyaza büründü. O noktalardan biri de Kartal oldu. İlçede kar yağışı etkili oldu. Beyaz örtü altında kalan Aydos Ormanı havadan fotoğraflandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KartalAydos OrmanıKarKış
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hrant Dink anması için Şişli'de bazı yollar tarafiğe kapatıldı
Hrant Dink anması için Şişli'de bazı yollar tarafiğe kapatıldı
Beyoğlu'nda iki katlı bina alev alev yandı
Beyoğlu'nda iki katlı bina alev alev yandı
TEM'de onarım ekibi gibi çalışan kablo hırsızları yakalandı
TEM'de onarım ekibi gibi çalışan kablo hırsızları yakalandı
Bağcılar'da taksinin çarptığı sürücü öldü
Bağcılar'da taksinin çarptığı sürücü öldü
Hurda yolcu uçağı yurt dışına satıldı
Hurda yolcu uçağı yurt dışına satıldı
Kar yağışına rağmen Galata Köprüsünde balık tuttular
Kar yağışına rağmen Galata Köprüsünde balık tuttular
Alevlerin arasında kalan kadını itfaiye kurtardı 
Alevlerin arasında kalan kadını itfaiye kurtardı 
İstanbul'da FETÖ operasyonu
İstanbul'da FETÖ operasyonu
İstanbul'da sulu kar yağdı
İstanbul'da sulu kar yağdı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma