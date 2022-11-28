Karaismailoğlu: Ülkemizi geleceğe taşıyacak mega projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz

Bakırköy-Bahçelievler-Güngören- Bağcılar Metro Hattı İlk Ray Kaynağı töreni bugün saat 10.00'da Bakırköy'de gerçekleşti. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ilçe belediye başkanları ve metro çalışanları katıldı. Bakan Karaismailoğlu konuşmasının ardından ray kaynağını yaptı.



"BİRİLERİ GİBİ ALGI SİYASETİ DEĞİL, HİZMET VE ESER SİYASETİ YAPIYORUZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Türkiye genelinde 5 bine yakın şantiye ve 700 bine yakın çalışan ile proje inşalarına devam ettiklerini belirterek "Bütün dünya krizlerle boğuşurken Türkiye yatırımlarına artırarak devam ediyor. Hizmet ve eser fırtınası estirmeye devam ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak sadece Ekim ve Kasım ayları bile çok büyük ve önemli ulaşım projelerinin açılışını yaptığımız bir dönem oldu. İlk olarak 2 Ekim'de Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'mızın açılışını gerçekleştirdik. Ardından; Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu ve Assos-Troya Tünelleri, Malatya-Hekimhan Yolu, Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu, Bitlis Çevre Yolu, Bandırma Kavşağı ve Bağlantı Yolları, Gaziantep GAZİRAY, yeni Yusufeli bağlantı yolları ile 56 km uzunluğunda 39 adet tünel ve 21 köprü viyadük ve son olarak bu hafta sonu sayın cumhurbaşkanımızın katılımları ile ülkemizin en yüksek viyadüğü olan Eğiste Hadimi Viyadüğü'nü açtık. Perşembe günü 70 km uzunluğunda Ağrı Hamur Tutak Patnos bölünmüş yolunu, cumartesi günü de Şanlıurfa çevreyolunu açıyoruz. Bugün de İstanbul'da Bakırköy-Bahçelievler-Güngören-Kirazlı Metro projemizin ilk ray kaynağı törenini gerçekleştirerek çok önemli bir aşamayı başlatıyoruz. Bizde durmak yok, yola devam ilkesi vardır. Çünkü, birileri gibi algı siyaseti değil, hizmet ve eser siyaseti yapıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İstanbul'da dünyanın en özgün ve modern kent içi raylı sistem projelerini bir bir hayata geçirdik. İstanbul Türkiye'nin her bir şehrinden evladını bağrında yaşatıyor, onlara iş oluyor, aş oluyor. Tabii nüfusu ve araç sayısı da artıyor; trafik problemi de artıyor. Trafik sıkışıklığını ortadan kaldırmanın en etkili yolu hiç şüphesiz toplu taşıma ve raylı sistemleri yaygınlaştırmaktır. Bizlerde İstanbul'u baştan başa modern raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz" dedi.



"İSTANBUL'UN 1100 KİLOMETRE METRO İHTİYACI VAR"

Bakan Karaismailoğlu "İstanbul'da halkımızın hizmetine sunduğumuz raylı sistemlerin uzunluğu Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı ile birlikte 270 kilometreye ulaştı. İstanbul'da an itibarıyla; Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Küçükçekmece Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro hattı, Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca - Bosna Bulvarı Raylı Sistem hattı, Başakşehir-Çam Sakura şehir hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi ve şu anda bizleri bir araya getiren Bakırköy sahilden başlayıp Bahçelievler-Güngören-Bağcılar-Kirazlı Metro Hattı Projesi olmak üzere 96 kilometre uzunluğundaki 6 hatta 7/24 esasıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde İstanbul'un raylı sistem ağını 363 kilometreye yükselteceğiz. Milletimizin, İstanbulluların hayatı kolaylaştıkça, konforu arttıkça heyecanımız da artıyor; hizmet aşkımız da katlanıyor. Saatte 120 km ile Türkiye'nin en hızlı Metrosu unvanına sahip, dünyanın sayılı metrolarından olacak 37,5 km'lik Beşiktaş (Gayrettepe)- Kağıthane -Eyüp- İstanbul Havalimanı Metrosu'nun, Kağıthane-Havalimanın kesiminin yapımını tamamladık. Sinyalizasyon testleri biter bitmez, kısa süre içinde hizmete sunacağız. İstanbul ulaşım ana planı; İstanbul'un 1100 kilometre metro hattına ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Bu nedenle İstanbullular, İstanbul'da metro yatırımlarının birinci derece sorumlusu olan İBB'nin de sorumluluklarını ve görevlerini hatırlamasını bekliyor. Bizler de günübirlik tartışmalar yerine, ülkemizi ve İstanbul'u geleceğe taşıyacak mega projelerini hayata geçirmeye devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi, İşimize bakıyoruz. Çünkü milletimizin kaderini, bugününü, geleceğini kimsenin keyfine bırakacak değiliz" diye konuştu.