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"Kara Fatma"nın torunu olduğumu 8 yıl önce öğrendim

Milli Mücadelenin sembol isimlerinden Üsteğmen Kara Fatma (Fatma Seher), ölümünün 65. yılında Beyoğlu Kulaksız Mezarlığı’nda düzenlenen törende yapılan konuşmalar ve okunan dualarla anıldı.

02 Temmuz 2020 Perşembe 16:30
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"Kara Fatma"nın torunu olduğumu 8 yıl önce öğrendim

İSTANBUL - Tören Beyoğlu Belediyesi’nin katkılarıyla, Millî Mücadele’nin Kahraman Kadınlarını Anma Araştırma ve Yaşatma Derneği tarafından düzenlendi. Törene Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Birinci Ordu Komutanlığı adına Albay Zafer Öz, Beyoğlu Belediyesi Kent Konseyi üyeleri, Cumhuriyet Kadınları Derneği Üyeleri gibi pek çok kuruluş katıldı.


“ 8 YIL ÖNCE ÖĞRENDİM"

Törene eşi ve çocuklarıyla birlikte katılan Üsteğmen Kara Fatma’nın 3’üncü kuşaktan torunu Orkun Kuşlu, aile geçmişini bundan 8 sene önce öğrendiğini dile getirdi. ‘Kara Fatma’ kitabının yazarı İlknur Bektaş’ın kendisiyle iletişime geçtikten sonra olayı araştırdığını ifade eden Kuşlu şöyle konuştu:


"Kara Fatma’nın bugün 65. Sene-i devriyesi. Geleneksel olarak yedi senedir, Genelkurmay Başkanlığımızın katılımıyla anıt mezarı yaptırdık. Her sene kendisini bu programda anıyoruz. Tabii ki böyle bir kahramanın ailesi olmak, bizler için çok gurur verici bir mesele. Ben torunu olduğumu daha sonra, Kara Fatma kitabının yazarı İlknur Bektaş’tan öğrendim. Ben 25 yaşındayken bundan 8 sene önce yazarımız beni aradı. Böyle bir durum olduğunu söyledi. Geçmişte bazı konuşmalar oluyordu ama küçük olduğum için üstüne düşmemiştim. Bunu öğrenince toprağa bir başka bastım. Yürüyüşüm değişti. Düşünsenize böyle bir kahramanın torunusunuz ve bunu 25 yaşında öğreniyorsunuz. Ben üçüncü kuşak torunuyum. Kendi çocuklarım da buradalar. Onları da getirdim. Böyle bir kahramanın torunu olmak ailesi olmak bizler için çok büyük bir gurur."


“CUMHURİYET KADINLARINI YAD ETMEK İÇİN BURADAYIZ"


Millî Mücadele Kadın Kahramanları Anma Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkanı İlknur Bektaş, “Yaklaşık altı yıldır, bu sene yedinci yılında Üsteğmen Kara Fatma’nın vefat sene-i devriyesinde buradayız. Vefatının 65.yılında onu anarken, diğer milli mücadelenin kahraman kadınlarını da burada anıyoruz. Burada olmamızın sebebi ülkemizin düşman işgalinden kurtulmasında canla başla mücadele eden kahraman Türk Kadınlarını anmak ve toplumla tanıştırmaktır" dedi.


Üsteğmen Kara Fatma’nın Türk tarihi için önemine bir kez daha vurgu yapan, aynı zamanda ‘Kara Fatma’ kitabının da yazarı olan İlknur Bektaş, “Savaşta cephede ve cephe gerisinde çok büyük kahramanlıkları var. O bir asker, bir komutan, bir anne. Savaşta askerlik yapmış, cephenin en önünde savaşmış, madalya almış ve buna rağmen ve ailesinden 23 kişi kaybetmiş biri olarak vazgeçmemiş, en önde duran bir kadın kahraman. İşte o yüzden boyu 1.45 olup cesareti boyu ile ölçülemeyen bir kahramanı anmak için buradayızö ifadelerini kullandı.


“BEYOĞLU OLARAK EMANETİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ"


Törene katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türk Kadınına geçmişten günümüze verilen değere değinerek şunları söyledi:


"Kara Fatma, Türk Kadınının Millî Mücadele ruhunun Beyoğlu’na emaneti, mirasıdır. Beyoğlu Belediyesi olarak bu hatıraya sonuna kadar sahip çıkmakta kararlıyız. 'Kara' kelimesi Osmanlı’da en yakın arkadaş anlamına gelir. Dostundur, sırtını dayayabilirsin, güvenebilirsin demektir. Kara Fatma da bu unvanı hak eden isimlerden biridir. Türk kadınının verdiği mücadele, tarih boyunca unutulmayacaktır. Millî Mücadelenin kahraman kadınları unutulmamalı, vefat günlerinde, doğum günlerinde mutlaka anılmalı, günümüzün gençlerine, kızlarına, delikanlılarına örnek olmalıdır. Günümüzde yaşadığımız özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın kızına yönelik, yeni doğan bebeği üzerinden yapılan saldırıyla bugünü mukayese ettiğimizde çok daha anlamlı bir hale geliyor. Türk kadını, Esra Hanım aynı şekilde Cumhurbaşkanının kızı olabilir ama bir annedir. Bir kadındır. Dolayısıyla bugün Kara Fatma’yı anarken günümüzün gençlerine kadınlara saygı gösterme konusunda azami hassasiyet tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli MücadeleKara Fatmaölüm YıldönümüBeyoğlu Kulaksız Mezarlığı
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