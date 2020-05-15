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Kan donduran cinayette karı-koca ve baldız tutuklandı

Esenyurt'ta 3 ay önce kayınvalidesi ve kayınpederini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan İran uyruklu Muhammed K. ile eşi Shırın Galeh B. ve baldızı Shahrazad Galeh B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

15 Mayıs 2020 Cuma 08:28
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Kan donduran cinayette karı-koca ve baldız tutuklandı
Esenyurt'ta 3 ay önce kayınvalidesi Fatemeh Alidadishamsabadi'yi (64)  ve kayınpederi Siavash Galeh Bakhtiari'yi (71) öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan İran uyruklu Muhammed K. ile eşi Shırın Galeh B. ve baldızı Shahrazad Galeh B. bugün karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdüğünü, cesetlerini parçalayıp buzdolabı ve derin dondurucuya koyduğunu itiraf eden Muhammed K. ile eşi Shırın Galeh B. ve baldızı Shahrazad Galeh B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenyurtCinayet
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