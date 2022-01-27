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Kaldırıma çıkan otomobil iş makinasına çarparak durabildi: 2 yaralı 

TUZLA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce kaldırıma çıktı, ardından da iş makinasına çarparak durabildi. İki kişinin yaralandığı otomobilin şoka giren sürücüsü, 'Keşke ben ölseydim' diyerek üzüntüsünü dile getirdi. 

27 Ocak 2022 Perşembe 09:50
Kaldırıma çıkan otomobil iş makinasına çarparak durabildi: 2 yaralı 

Kaza, saat 05.30 sıralarında Evliya Çelebi Mahallesi, Rauf Orbay Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Süleyman Kızıltoprak'ın kullandığı 34 CBT 493 plakalı otomobil, Rauf Orbay Caddesi üzerinde seyir halindekiyken henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil önce kaldırıma çıktı ardından da boş arazide park halinde bulunan iş makinasına çarparak durabildi. 

YARALILARI İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ SAKİNLEŞTİRDİ

Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından şoka giren yaralıları itfaiye ekipleri sakinleştirdi. Şoka giren otomobil sürücüsü Süleyman Kızıltoprak'ın 'Keşke ben ölseydim' demesi üzerine, itfaiye görevlisi, 'Sakin olun, kimse ölmeyecek, içinizi rahat tutun' diyerek sakinleştirmeye çalıştı. 

YARALILAR AMBULANSLARLA HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan iki kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TuzlaOtomobilIş MakinasıKazaTrafik Kazası
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