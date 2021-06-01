Kahvehaneler açıldı

Ataşehir'de de günler sonra kapılarını açan kahvehaneler, ilk müşterilerini kabul etti. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyan müşteriler, günler sonra çaylarını içtikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Kahvehaneci Zekeriya İleri, "Günler sonra kahveler açıldı, çok memnun oldum. Kurallara uygun olarak açtık, sosyal mesafe kuralına uyuyoruz. Giriş ve çay ocağının olduğu yerde dezenfektanlarımız mevcut. Müşterilerimizi, HES kodunu sorarak içeri alıyoruz" diye konuştu. Arkadaşlarıyla çay içmeye gelen Kadir Sait de "Çay tiryakisi olarak geldik kahvehaneye, ilk çayımızı içiyoruz. Açıldığına memnunuz" diye konuştu.