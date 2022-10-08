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Kağıthane’de Can Dostlar Ofisi açılıyor

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in 53 projesinden biri olan Can Dostlar Ofisi yakında açılıyor. Selçuklu Caddesi'nde açılacak olan ofis ile sokak hayvanlarının yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

08 Ekim 2022 Cumartesi 14:24
Kağıthane’de Can Dostlar Ofisi açılıyor

Can Dostlar Ofisi yaklaşık 10 dönüm arazi üzerinde, bin 500 metrekare kapalı, 8 bin 500 metrekaresi açık yeşil alan olacak şekilde inşa edildi. Merkezde muayene ve teşhis bölümleri, ameliyathaneler, kedi ve köpekler için ayrı ayrı olmak üzere tedavi ve bakım bölümleri, aşevi, depo, teknik oda ve ofis bölümleri inşa edildi. Rehabilitasyon Merkezi’nde 100 adet kedi, 100 adet de küçük ve büyük ırk köpekler için tedavi, bakım ve geçici barınma alanları olacak. Ayrıca 1 adet hayvan ambulansı, 2 adet hayvan nakil aracı, 2 adet besleme aracı ve 1 adet dezenfekte aracı bulunacak.

Veterinerlik hizmetleri birimi sokaktan aldığı hasta ve bakıma muhtaç hayvanları buraya, rehabilitasyon merkezine yerleştirerek muayene ve tedavi edecek. Ofiste kısırlaştırma, numaralandırma, aşılama ve tedavileri yapılan hayvanları aynı zamanda dileyen kişiler sahiplenebilecek.

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin proje ile ilgili olarak “Can Dostlar Ofisi'nin temelini geçen yıl 4 Ekim'de attık. Hızlıca çalışmalarımızı sürdürerek rehabilitasyon merkezini tam bir yılda tamamladık ve yakında hizmete açıyoruz. Sadece insan odaklı değil; tüm canlıları kapsayan bir yönetim anlayışıyla çalışıyoruz. Burası sokaktaki can dostlarımızın sağlık bulduğu, yuva bulduğu, huzur bulduğu yer olacak'' dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KağıthaneCan Dostlar OfisiSokakHayvan
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