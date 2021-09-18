Kağıthane Meydanı’nın ikinci etap açılışı yapıldı

Kağıthane Meydanı’nın ikinci etap açılışı dün yapıldı. Proje kapsamında ilçe merkezindeki 20 bin metrekarelik alanın 12 bin metrekaresi botanik bahçe ve meydan, 5 bin 500 metrekaresi yeşil alan ve 2 bin 500 metrekaresi de yürüyüş yolları olarak hizmete sunuldu.

Altyapı çalışmaları kapsamında 2 bin 300 metrelik yağmur suyu kanalı yapıldı. Gerçekleştirilen açılışta İstanbul AK Parti Milletvekillerinden İffet Polat ve Hasan Turan da yer aldı.

Meydanda vatandaşlar için birçok düzenleme ve yeniliklerin olduğunu belirten Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Önceden bu meydan araçların gelişigüzel park edildiği, kışın çamuru, yazın ise tozu eksik olmayan, gündüzleri izbe, geceleri de karanlık bir yerdi. Vatandaşımıza verdiğimiz sözle burayı yenileyerek tamamen değiştirdik. Meydan bambaşka görünüme büründü" dedi.

TEKNOLOJİK MEYDAN

Meydanın açılışında mutlu hissettiğini belirten Başkan Öztekin, “Meydan İstanbul’un nadirlerinden oldu. Burada bir sürü güzel ağacımız var. Akağaç, palmiye, çınar, zeytin ağaçları…Her birinin üstünde de isimleri yazıyor. Buraya gelen çocuklar ağaçların isimlerini öğrenebilecek” diye konuştu.

Yapılan ücretsiz wifi ve banklardaki şarj ünitesi yenilikleriyle alanın teknolojik meydan olduğunu vurgulayan Başkan Öztekin son olarak şunları söyledi:

“Özel aydınlatmalarımız var. Meydan, 24 saat herkese açıktır. Güvenlik kameralarımız da olduğu için çocuklar, gençler ve yaşlılar rahatlıkla buraya gelebilir. Ayrıca çocukların sıcak yaz aylarında durup izleyip ferah hissedebileceği süs havuzumuz da var. Yine sokak hayvanlarımız için mama su bırakabilecekleri özel alanlar yaptık ve kültür etkinliklerinin de olduğu bir meydan oluşmuş oldu.”