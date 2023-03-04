Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.212,38
ALTIN
1.126,84
DOLAR
18,89
STERLİN
22,78
EURO
20,10
Dokuz Eylül Üniversitesi 4/B Sözleşmeli 147 Personel alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi 4/B...
Biruni Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi alıyor
Biruni Üniversitesi 23 Öğretim...
Erzincan Belediyesi 34 işyerini satışa sundu
Erzincan Belediyesi 34 işyerini...
Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Koç Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Koç Üniversitesi Öğretim üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kağıthane Devlet Hastanesi'nde tahliye çalışmaları sürüyor

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyrantepe Yerleşkesi'nde hizmete devam etmesi kararlaştırılan Kağıthane Devlet Hastanesi'nde tahliye çalışmaları devam ediyor.

04 Mart 2023 Cumartesi 11:38
Kağıthane Devlet Hastanesi'nde tahliye çalışmaları sürüyor

Depreme dayanıklılık araştırması sonucu başlatılan tahliye süreci bugün de sürüyor. 
Hastanenin acil kapısı önüne getirilen kamyona yüklenen malzemeler, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyrantepe Yerleşkesi'ne taşınıyor.
Taşınma sürecinin yaklaşık 10 gün sürmesi bekleniyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salı günü yaptığı açıklamada, depreme dayanıklılık araştırma çalışmalarının ülke genelinde yürütüldüğünü belirterek, Kağıthane Devlet Hastanesi'nin, Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne taşınarak hizmete devam edeceğini duyurmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma HastanesiSeyrantepeKağıthaneKağıthane Devlet Hastanesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bayrampaşa'da savrulan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Bayrampaşa'da savrulan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Kadın sanatçıların eserleri depremzedeler için sergileniyor
Kadın sanatçıların eserleri depremzedeler için sergileniyor
Deprem bölgelerindeki çadır ve araçlarda karbonmonoksit zehirlenmesi uyarısı
Deprem bölgelerindeki çadır ve araçlarda karbonmonoksit zehirlenmesi uyarısı
Beyoğlu'nda bir binada çıkan yangın söndürüldü
Beyoğlu'nda bir binada çıkan yangın söndürüldü
İstanbul'daki belediyelerin depremzedelere destekleri sürüyor 
İstanbul'daki belediyelerin depremzedelere destekleri sürüyor 
İstanbul Boğazı ile bazı ilçelerde sis etkili oldu
İstanbul Boğazı ile bazı ilçelerde sis etkili oldu
TEM Otoyolu'ndaki trafik kazasında 1 kişi öldü
TEM Otoyolu'ndaki trafik kazasında 1 kişi öldü
İstanbul'daki belediyelerin deprem bölgelerine destekleri sürüyor
İstanbul'daki belediyelerin deprem bölgelerine destekleri sürüyor
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin faaliyetleri durdurulan bölümlerinde hasta sevki sürüyor
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin faaliyetleri durdurulan bölümlerinde hasta sevki sürüyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi