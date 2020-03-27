Kağıthane'deki saldırıyı gerçekleştiren 4 şüpheli yakalandı

Olay, 23 Mart gecesi saat 00.00 sıralarında Gürsel Mahallesi 28 Nisan Caddesi'nde yaşandı. Caddeye 4 araçla gelen yaklaşık 15 kişilik grup, hedef aldıkları işyerlerine ateş açmaya başladı. Duyulan silah sesleri üzerine olay yerine gelen mahalle bekçileri ile saldırganlar arasında kısa süreli çatışma yaşanırken, şüpheliler olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 kişinin yaralandığı saldırının ardından çalışma başlattı. Ekipler, cadde üzerinde yasa dışı bahis oynatan ve aralarında husumet bulunan iki çeteden birinin, diğer çetenin bahis oynattığı 2 işyerine yönelik saldırıda bulunduğunu belirledi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren 4 şüpheli operasyonla yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, firari olan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, caddeye plakasız 4 araçla gelen yaklaşık 15 kişinin, araçlardan inerek uzun namlulu silahlarla işyerlerine ateş açtıkları, 2 mahalle bekçisinin olaya müdahale etmesi üzerine şüphelilerin araçlarına binerek kaçtıkları görülüyor.