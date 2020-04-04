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Kağıthane'de sokak hayvanları unutulmadı

Kağıthane Belediyesi, 4 Nisan Sokak Hayvanlarını Koruma Günü’nde belirli noktalardaki sokak hayvanlarını yerinde muayene etti. Hasta ve bakıma muhtaç olanların ise rehabilitasyon merkezinde tedavileri sağlandı. Sokak hayvanlarının besleme çalışmalarını da üstlenen Kağıthane Belediyesi ayrıca, hayvanseverlere de mama desteğinde bulundu.

04 Nisan 2020 Cumartesi 16:25
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Kağıthane'de sokak hayvanları unutulmadı

Kâğıthane’de vatandaşlar ‘evde kal’ çağrılarına uyarak zorunlu haller dışında evden dışarı çıkmıyor. Bu nedenle sokakta yaşayan hayvanların yemek bulmakta güçlük çekmesi, Kağıthane Belediyesi’ni harekete geçirdi. Belediye ekipleri sevimli dostların aç kalmaması için besleme çalışmalarını artırdı.

Kâğıthane Belediyesi’ne bağlı ekipler her gün ilçedeki 150 farklı noktaya mama ve su bırakıyor. Sokak hayvanlarının yaşadığı kulübeler de ekiplerce düzenli olarak yıkanarak temizleniyor. Belediye ekipleri son bir ayda 2 bin 200 kilo mama dağıtımı yaptı. Talepte bulunulması halinde hayvanseverlerde besleme yapmak için belediyeden mama alabiliyor. Yanı sıra ekipler sokaklarda denetimler yaparak hasta ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarını toplayarak rehabilitasyon merkezinde muayene ve tedavi etti. Son bir ayda 385 sokak hayvanı tedavi edildi.

 “YARDIMLARIMIZ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR”

Kâğıthane Belediyesi Veteriner Hekimi Ömer Faruk Öztürk, Sokak Hayvanlarını Koruma Günü’nde sokakta yaşayan can dostları unutmadıklarını ifade etti. Sadece bugün değil, her zaman çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Öztürk, “Bugün 4 Nisan Sokak Hayvanları Koruma Günü. Bizler zaten her zaman çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de biraz daha farkındalık olması amacıyla da çalışmalarımızı göstermek istedik. Onların bir gün değil, her gün bakıma ve korunmaya ihtiyacı var. Kağıthane’de 150 tane besleme noktamız var. Her gün oraya düzenli olarak mama ve su konuluyor. Ayrıca dezenfekte işlemleri de yapılmaktadır. Koronavirüs nedeniyle insanlar panik halinde. Bu paniği hayvanlara karşı da görüyoruz. Bizler bu süreç başlamadan önce de bu şekilde çalışıyorduk, bu süreçten sonra da çalışmalarımız aralıksız sürecek” şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KağıthaneSokakHayvanYem
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