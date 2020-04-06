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Kağıthane'de özel halk otobüsü kaldırıma çıktı

KAĞITHANE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği özel halk otobüsü kaldırıma çıkarak duvara çarptı. Otobüsün kaza yaptığı esnada kaldırımda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

06 Nisan 2020 Pazartesi 09:57
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Kağıthane'de özel halk otobüsü kaldırıma çıktı

Kaza, Kağıthane İmrahor Caddesi üzerinde saat 08.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Osman Türkmen'in kullandığı Hamidiye Mahallesi - Eminönü seferini yapan özel halk otobüsü kontrolden çıkıp önce kaldırıma çıktı ardından duvara çarptıktan sonra durabildi. Halk otobüsünün kaza yaptığını gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Şans eseri kazada yaralanan olmazken yolcuların panik yaşadığı öğrenildi. Otobüs içindeki yolcular başka bir otobüse aktarıldı.

BİR ANDA TANSİYONUM DÜŞTÜ, KAZA YAPTIĞIMIN FARKINA VARAMADIM

Tansiyonu düştüğünü için direksiyon hakimiyetini kaybettiğini belirten şoför  Osman Türkmen,"Bir anda tansiyonum düştü. Kaza yaptığımın bile farkına varamadım. Otobüsün içinde yolcularım vardı, Allah'a şükür onlara bir şey olmadı. Sağlık ekipleri geldi, tansiyonuma baktı. Şuan için iyiyim" ifadelerini kullandı.

DHA

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KağıthaneHalkOtobüsHalk OtobüsüTrafik Kazası
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