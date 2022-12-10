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Kağıthane'de otomobil dere yatağına uçtu: 2 yaralı

KAĞITHANE'de, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği  otomobil, demir korkulukları parçalayarak dere yatağına uçtu. Ters dönen otomobilde sıkışan çift, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

10 Aralık 2022 Cumartesi 11:08
Kağıthane'de otomobil dere yatağına uçtu: 2 yaralı

Kaza, Yahya Kemal Mahallesi Güzeldere Caddesi üzerinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ABV 305 plakalı otomobilin sürücüsü Dilara Çalış, eşi Metin Çalış (36) ile birlikte Gültepe yönüne ilerlediği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, Yahya Kemal Spor Kompleksi önünde kaldırıma vurarak havalandı. Güzeldere Deresi'nin demir korkuluklarına çarparak parçalayan otomobil, yaklaşık 5 metre sürüklendikten sonra dere yatağına uçtu. Otomobil ters dönerken yaralanan çift, araçta sıkıştı. 

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de Dilara Çalış ile Metin Çalış'ı sıkıştıkları yerden çıkardı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Dere yatağına düşen otomobilin çekici yardımıyla çıkarılmasının ardından trafik normale döndü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KağıthaneYahya Kemal MahallesiGüzeldere CaddesiOtomobilKazaTrafik Kazası
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