Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 30
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.112,31
ALTIN
1.011,79
DOLAR
18,14
STERLİN
21,31
EURO
17,99
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Dr....
Fenerbahçe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Fenerbahçe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğretim...
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Erciyes Üniversitesi 6 Öğretim Elemanı alacak
Erciyes Üniversitesi 6 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kağıthane'de minibüsün çarptığı otomobil alev aldı: 1 yaralı

KAĞITHANE'de TEM Otoyolu üzerinde seyir halindeki minibüs, yan yoldan çıkan otomobile çarptı. Kazanın ardından otomobil alev alarak yanmaya başladı. Otomobilin sürücüsü kazada hafif şekilde yaralanırken, yangın itfaiye tarafından söndürüldü. 

23 Ağustos 2022 Salı 09:53
Kağıthane'de minibüsün çarptığı otomobil alev aldı: 1 yaralı

Kaza, TEM Otoyolu Hasdal kavşağında saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Otoyol üzerinde seyir halinde bulunan ve henüz sürücüsü öğrenilemeyen 34 LVT 176 plakalı minibüs, yan yoldan çıkan 34 DRH 83 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından otomobil alev alırken, sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Alevlere teslim olan otomobil, olay yerine istenen itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun trafiği olumsuz yönde etkilendi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KağıthaneHasdalTem OtoyoluKazaTrafik KazasıMinibüsOtomobilYangınİtfaiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Silivri'de polislere bıçaklı saldırı
Silivri'de polislere bıçaklı saldırı
İstanbul'da üniversite kayıt heyecanına barınma telaşı eklendi
İstanbul'da üniversite kayıt heyecanına barınma telaşı eklendi
Esenyurt’ta SGK memuru evinde ölü bulundu
Esenyurt’ta SGK memuru evinde ölü bulundu
Bakırköy'de hukuk bürosunda yangın
Bakırköy'de hukuk bürosunda yangın
Beykoz'da yıkım gerginliği
Beykoz'da yıkım gerginliği
Avcılar’da koku paniği
Avcılar’da koku paniği
Kartal'da denizdeki el bombasını SAS ekipleri çıkardı
Kartal'da denizdeki el bombasını SAS ekipleri çıkardı
Marmara Denizi’nden 9 ayda yaklaşık 53 ton atık toplandı
Marmara Denizi’nden 9 ayda yaklaşık 53 ton atık toplandı
Şehit bekçi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören
Şehit bekçi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول