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Kağıthane'de faciadan dönüldü

Kağıthane'de kepçeyle yokuş yukarı çıkarılan iş makinesi, halatı kopunca binanın duvarına çarparak içeri girdi. Duvarı yıkılan dairedeki yatağa mahkum hasta kadın ölümden dönerken apartmanda hasar meydana geldi.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 16:21
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Kağıthane'de faciadan dönüldü

Olay, Kağıthane, Çağlayan Mahallesi, Levent Sokak üzerinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Sokakta bulunan inşaat alanında çalışma yapan iş makinesi işin sona ermesinin ardından kepçe yardımıyla yokuştan çıkarılmak istendi. Kepçeyle çıkarılmaya başlayan iş makinesi halatın kopmasıyla kontrolden çıkarak yokuş aşağı kaymaya başladı. Kaldırıma çarpan iş makinesi devrilerek binanın giriş katındaki duvarı yıkıp, içeri girdi.  Yıkılan duvar parçaları evin içine savruldu. O sırada içeride bulunan yatağa mahkum hasta kadın Hanife Parlak ölümden döndü. Hasta kadına bakan kızı Ayşe Parlak'ın ise o sırada alışveriş için dışarı çıktığı öğrenildi. İş makinesinin duvarı yıkmasıyla çıkan gürültü üzerine apartmandakiler büyük panik yaşadı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar meydana geldi.

"DEPREM OLDU ZANNETTİK"

Deprem olmuş gibi sallandıklarını belirten Aslı Parlak, "Biz evde çocuklarla kahvaltı yapıyorduk. Sanki 8.0 şiddetinde bir deprem olmuş gibi bir ses çıktı. Aşağı indiğimizde manzara buydu. Bir aydır sürekli şikayet ettik alt taraftaki çalışmayı. Gürültü ve toz eksik olmuyordu. Bugün de bu oldu. Yatalak hastamız var burada. Kapıyı açtığımda gördüğüm manzara karşısında öldüğünü düşündüm. Ya buradaki hastamıza bir şey olsaydı. Kim hesabını verecekti. Görümcemde hep burada olurdu, alışverişe çıkmıştı. Çıkmasaydı yıkılan duvarın altında kalabilirdi" dedi.

"ELİMİZ YÜREĞİMİZDE BEKLİYORDUK"

Uzun zamandır korku içinde yaşadıklarını anlatan Ayşe Parlak ise, "Alışverişe çıkmıştım. Eve bir şey oldu diye aradılar, koşarak geldim. Çok şükür annem ölmemiş. Evde olsaydım ölürdüm herhalde. Evden çıkarken dışarda çalışanlara bir yere vuracaksınız, çarpacaksınız, dikkat edin diyecektim. Kaç gündür elim yüreğimde bekliyordum. Ben şimdi ne yapacağım bu halde" şeklinde konuştu.
Kazayla ilgili olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri çalışma başlattı. İGDAŞ ekipleri olası bir gaz kaçağına karşı binanın doğalgazını keserek önlem aldı. Kazaya ilişkin iş makinesinin operatörü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

DHA

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KağıthaneIş MakinasıKazaEv
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