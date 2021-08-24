Kağıthane'de 20 bin vatandaşa aşure ikram edildi

İSTANBUL,(DHA)

Programın ev sahipliğini Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin yaparken Kaymakam Mustafa Koç, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Fahri Şahin, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkan Yardımcıları Hasan İlhan ve Yüksel Karakaya, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk, Milliyetçi Hareket Partisi Kağıthane İlçe Başkanı Nafiz Küçük, Kağıthane Cem Evi dedeleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Program, Muharrem Ayı'nın tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesi için edilen duayla başladı.

“TARİHİ BİRÇOK OLAYIN YIL DÖNÜMÜ”

Vatandaşlara tek tek aşure ikram eden Başkan Öztekin; ''İçerisinde bulunduğumuz bu ay tarihi birçok olayın da yıl dönümü. Hazreti Peygamber Efendimiz bu ayda Mekke'den Medine'ye hicret etti. Torunları Hasan ve Hüseyin Kerbela'da bu ayda şehit oldular. Hazreti Yunus Peygamber bu ayda balığın karnından kurtuldu. Hazreti İbrahim Peygamber bu ayda ateşte yanmaktan kurtuldu. İnşallah Muharrem Ayı, ülkemiz ve tüm İslam alemine, tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirsin. Tuttuğumuz oruçların ve diğer ibadetlerimizin de kabul olmasını Yüce Allah'tan diliyoruz'' diye konuştu.

“BU KÜLTÜRÜN DEVAM ETMESİ ÇOK GÜZEL”

Etkinliğe katılan 60 yaşındaki Sinan Bayazıt ise “Çok güzel etkinlik oldu. İnsanlar katıldı. Pandemide böyle şeyler olmuyordu. Muharrem ayı hayır ayıdır. İnsanların geçmişte gemide yiyecek bir şey bulamadığında orada bulunan ne varsa bir araya getirip yaptıkları şey aşuredir. Bu kültürün devam etmesi çok güzel. Aşurenin tadı çok güzeldi bundan daha da güzeli insanları bir araya getirmesidir. Bunlar değerli şeylerdir. Böyle etkinliklerin de olması gerekir.

Emeği geçen herkese teşekkür eden Muammer Yalçın da şunları söyledi:

“Bunun sayesinde insanlar muharrem ayını, aşure kültürünü anlıyor ve unutmuyor. Birlik beraberlik içinde olmamız lazım. Aşurenin tadı harikuladeydi. 62 yaşına girdim böyle aşure görmedim.”