Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1469.37
ALTIN
489.58
DOLAR
8.4170
STERLİN
11.5495
EURO
9.8967
Madeni yağ ve antifriz alınacak
Madeni yağ ve antifriz...
Araştırma görevlisi alınacak
Araştırma görevlisi alınacak
TSE araç kontrol merkezi kiraya verilecek
TSE araç kontrol merkezi...
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alım ilanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy...
İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kağıthane'de 20 bin vatandaşa aşure ikram edildi

Kağıthane Belediyesi, Muharrem ayı vesilesiyle geleneksel hale getirdiği programla bu yıl 20 bin vatandaşa aşure ikram etti. Kağıthane Meydanı'nda dün öğlen saatlerinde gerçekleşen programda alanı dolduran binlerce vatandaşa 'Ay yıldız' ve 'Kalbimiz Kağıthane' motifli aşureler dağıtıldı.

24 Ağustos 2021 Salı 09:23
9 Okunma
Kağıthane'de 20 bin vatandaşa aşure ikram edildi

İSTANBUL,(DHA)

Programın ev sahipliğini Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin yaparken Kaymakam Mustafa Koç, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Fahri Şahin, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkan Yardımcıları Hasan İlhan ve Yüksel Karakaya, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk, Milliyetçi Hareket Partisi Kağıthane İlçe Başkanı Nafiz Küçük, Kağıthane Cem Evi dedeleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Program, Muharrem Ayı'nın tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesi için edilen duayla başladı.

“TARİHİ BİRÇOK OLAYIN YIL DÖNÜMÜ”

Vatandaşlara tek tek aşure ikram eden Başkan Öztekin; ''İçerisinde bulunduğumuz bu ay tarihi birçok olayın da yıl dönümü. Hazreti Peygamber Efendimiz bu ayda Mekke'den Medine'ye hicret etti. Torunları Hasan ve Hüseyin Kerbela'da bu ayda şehit oldular. Hazreti Yunus Peygamber bu ayda balığın karnından kurtuldu. Hazreti İbrahim Peygamber bu ayda ateşte yanmaktan kurtuldu. İnşallah Muharrem Ayı, ülkemiz ve tüm İslam alemine, tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirsin. Tuttuğumuz oruçların ve diğer ibadetlerimizin de kabul olmasını Yüce Allah'tan diliyoruz'' diye konuştu.

“BU KÜLTÜRÜN DEVAM ETMESİ ÇOK GÜZEL”

Etkinliğe katılan 60 yaşındaki Sinan Bayazıt ise “Çok güzel etkinlik oldu. İnsanlar katıldı. Pandemide böyle şeyler olmuyordu. Muharrem ayı hayır ayıdır. İnsanların geçmişte gemide yiyecek bir şey bulamadığında orada bulunan ne varsa bir araya getirip yaptıkları şey aşuredir. Bu kültürün devam etmesi çok güzel. Aşurenin tadı çok güzeldi bundan daha da güzeli insanları bir araya getirmesidir. Bunlar değerli şeylerdir. Böyle etkinliklerin de olması gerekir.

Emeği geçen herkese teşekkür eden Muammer Yalçın da şunları söyledi:

“Bunun sayesinde insanlar muharrem ayını, aşure kültürünü anlıyor ve unutmuyor. Birlik beraberlik içinde olmamız lazım. Aşurenin tadı harikuladeydi. 62 yaşına girdim böyle aşure görmedim.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
KağıthaneKağıthane BelediyesMuharrem AyıAşureIkramMevlüt ÖztekinKağıthane Belediye Başkanıönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
​​​​​​​İKİTELLİ'DE İŞYERİNDE ÇÖKME!
​​​​​​​İKİTELLİ'DE İŞYERİNDE ÇÖKME!
Heybeliada'da ormanlık alanda yangın
Heybeliada'da ormanlık alanda yangın
İstanbul'da kurallara uymadan kullanılan scooterlar tehlike saçıyor
İstanbul'da kurallara uymadan kullanılan scooterlar tehlike saçıyor
5’inci Uluslararası Yeni Medya Konferansı kasımda başlıyor
5’inci Uluslararası Yeni Medya Konferansı kasımda başlıyor
Kağıthane'de ambalaj fabrikasında yangın
Kağıthane'de ambalaj fabrikasında yangın
Nostaljik tramvayın ilk kadın makinistleri göreve başladı
Nostaljik tramvayın ilk kadın makinistleri göreve başladı
Pendik'te denizde pitbull dehşeti
Pendik'te denizde pitbull dehşeti
 3 gündür haber alınamayan çocuk Büyükçekmece'de bulundu
 3 gündür haber alınamayan çocuk Büyükçekmece'de bulundu
İTÜ, sel felaketinin bıraktığı tahribatı uydudan tespit etti 
İTÜ, sel felaketinin bıraktığı tahribatı uydudan tespit etti 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma