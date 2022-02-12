Kadir Topbaş vefatının 1’inci yılında Bağcılar’da anıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Dr. Kadir Topbaş’ın ölümünün birinci yıldönümü nedeniyle Bağcılar’da özel bir tören düzenlendi. Bağcılar Belediyesi ve Ensar Vakfı iş birliğiyle Dr. Kadir Topbaş Halk Sarayı’nda gerçekleşen programa; Topbaş’ın eşi Özleyiş Topbaş, çocukları, dostları, mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Kuran-ı Kerim okunmasının ardından dev ekranda Topbaş’ı anlatan slayt gösterisi, salonda duygu dolu dakikaların yaşanmasına neden oldu. Görüntüler eşliğinde zamanda yolculuğa çıkan Topbaş ailesi fertleri ve izleyenler gözyaşlarını tutamadı. Topbaş’la uzun süre çalışan AK Parti eski milletvekili Feyzullah Kıyıklık, övgüyle bahsettiği Topbaş için “Çok sevdiğim ve takdir ettiğim bir insandı. Bir müddet avukatlığını yaptım ama avukatlık hiçbir işi olmayan herkesin çok güzel davranan biriydi. Ahlaklı, edepli, dürüst ve mert bir insandı. Bu konuda kendisine her zaman şahitlik ederim. Birlikte güzel işler yaptık. İstanbul Büyükşehir’in elde edilmesinde, Türkiye’de belediyeciliğin oturmasında buradaki çalışmaların çok büyük önemi vardı” dedi.

HERKESİN DERDİYLE İLGİLENİRDİ

Topbaş’ın hayatında ayrı bir yeri olduğuna dikkat çeken Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise “Siyasette gözümü Kadir abi, Feyzullah Abi ve başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la açtım. Belki onlar olmasaydı ben farklı yerlerde olabilirdim. Kadir abiyle gençlik kollarında Bağcılar’a bir şeyler yapmaya çalıştık. Bugün sancılı günler yaşıyoruz. Sancılı günleri de neden yaşadığımızı da mutlaka takip etmemiz lazım. İşte buradaki kadim dostlar bundan sonraki süreçte yeni Kadir Abiler yetiştirmek, vatanına, milletine, İslam’a hizmet edecek ve bu ülkede 15 Temmuzları yaşatmayacak inançlı nesiller yetiştirmek zorunda. Kadir abi buna gerçekten önem verirdi. Çok güzel sözleri vardı. Sözü de hayata geçiren birisiydi. ‘Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz’ derdi. İşte Bağcılar tarlasındaki izlerini biraz önce izledik. Ne maddi olarak ne de makam ve mevki olarak ihtiyacı vardı. Kimseyi ihmal etmeden her birinin derdiyle teker teker ilgilenirdi. Dertlenmeyi biz ondan öğrendik” diye konuştu.

Ensar Vakfı Başkanı Şener Ağaç ise “Bizlere maddi ve manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen çok değerli bir abimizdi. Kişiliğinde, karakterinde ve istikametinde hiç değişiklik olmayan nadir insanlardan birisi olarak hafızamızda yer etti” diye konuştu.

ONU HEP UZAKTAN SEVDİK

Aile adına söz alan Topbaş’ın oğlu Hüseyin Topbaş da “Bizim için çok duygulu ve anlamlı bir gece. Babamla ilgili o kadar çok güzel anılar duydum. Çok emek ve hizmet verdi. Bundan dolayı bizlerle geçirdiği süreç biraz daha kısıtlı kaldı. Bu anlamda biz onu hep uzaktan sevdik. Çok da güzel bir bağ kurduk. Şu an aramızda olmasa da her daim kalbimizle onu dinliyoruz. Çok güzel bir bağımız var. Tertemiz bir isim ve soyad bıraktı bize. İnşallah biz de ailesi ve çocukları olarak bu isme layık bir hayat yaşarız. Sinevizyon gösterisinde duygusal anlar yaşadım. Bu programa emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Geceye katılan ve aralarında AK Parti İl Başkan Yardımcısı İsmet Öztürk’ten eski Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, eski Sarıyer Belediye Başkanı Yusuf Tülün gibi isimlerin de yer aldığı Topbaş’ın mesai arkadaşları, çocukluk arkadaşları anılarını paylaştı.

Anma etkinliği, Topbaş için ilçe genelindeki Kuran kurslarında okunan Kuran’ı Kerim’in hatim duasının yapılmasıyla sona erdi.