Kadir Gecesi 50 Bin Kişilik İftar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Katılımıyla Gerçekleşti

İSTANBUL- Deprem sonrası Üsküdar’ın yanı sıra İstanbul’un çeşitli ilçelerine barınmak için gelen depremzede vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen iftarda bir araya gelme imkanı buldular. İftar sofrasına Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı.

50 binden fazla vatandaşın buluştuğu iftar sofrası Üsküdar Meydanından başlayarak Harem’e kadar uzandı. Ramazan’ın en kutsal gecesi olan Kadir Gecesi’nde binlerce depremzede ve İstanbullu tek sofrada, aynı anda iftar yaptı. Büyük felaketin meydana geldiği 6 şubat’tan bu yana deprem bölgesinde on binlerce kişiye her gün sıcak yemek dağıtan Üsküdar Belediyesi İstanbul’a gelen depremzedeleri de unutmadı. Deprem bölgesine ek olarak İstanbul’da barınan depremzedeler için de bu yılın en büyük iftar sofrasını kurdu.

Kız Kulesi ve İstanbul Boğazı eşliğinde gerçekleşen iftarda zengin seçenekli bir menü sunuldu. Menü, mercimek çorbası kavurma, nohutlu pilav, tulumba tatlısı, sütlaç, hurma, ekmek, su ve ayrandan oluştu.

İftar yemeği için 10 ton dana eti, 5 ton pirinç, 1,5 ton nohut, 2 ton tereyağı , 2 ton sıvıyağ , 1 ton hurma , 5 ton tulumba tatlısı, 3 ton mercimeğin yanı sıra kuru soğan, patates,h avuç gibi sebzeler de kullanıldı. İftar sırasında 12 yemek istasyonunda yaklaşık 300 aşçı ve servis elemanı görev yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iftar sonrası depremzedeler ve iftar için toplanan vatandaşlara seslendi:

‘’Geleneksel büyük Üsküdar Hisarı'nda sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum.. Bu güzel ramazan akşamında bir aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesi'nde gönüllerimizi buluşturan, kucaklaşmamıza vesile olan başta değerli belediye başkanım olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum. Deprem felaketiyle yüreklerimizin sarsıldığı bir dönemde 6 Şubat tarihinden bu yana seçim sürecine rağmen bir an olsun deprem bölgesindeki kardeşlerimizi yalnız bırakmadık Nitekim bu akşam da soframızı depremzede kardeşlerimizle birlikte paylaştık. Özellikle bu mübarek günlerde kendilerini sahipsiz hissetmemeleri için kaybettiklerinin acısıyla kalpleri burkulan depremzedelerimizin yanlarında olduk. Ramazan başından beri iftarımızı deprem mağdurlarımıza açmaya gayret ettik. İnşallah ilk sene üç yüz on dokuz bin olmak üzere toplam 356 bin konutu teslim edilene kadar bölgeden asla ayrılmayacağız. Enkaz kaldırma çalışmalarımızda artık yavaş yavaş sona geliyoruz. Bayrama kadar tüm enkazı kaldırmayı hedefliyoruz. Deprem turistleri kendi sahte gündemlerinde kaybolup gitse de, biz onların izinden gitmeyeceğiz. Başkaları koltuk peşinde koşsa da biz asla onlar gibi olmadık, olmayacağız. Bizler emanetine taşıdığımız insanlığa karşı sorumluluk, duygusuyla hareket eden bir cumhur ittifakıyız. Bizler başta on dört milyon depremzede kardeşimiz olmak üzere seksen beş milyonluk mesuliyetini, vebalini omuzlarında taşıyan bir Cumhur İttifakıyız.‘’

HABER: EMİR YÜCEL