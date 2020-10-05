Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 32
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1161
ALTIN
478.396
DOLAR
7.7510
STERLİN
10.0757
EURO
9.1356
Kadınlar, Şehir Ormanı'nda 150 poşet çöp topladı
Kadınlar, Şehir Ormanı'nda 150 poşet...
Meslek liseliler 'Atmaca’ robot ile Teknofest’te 1’inci oldu
Meslek liseliler 'Atmaca’ robot ile...
DSÖ'den Türkiye'nin Covid-19 mücadele stratejisine övgü
DSÖ'den Türkiye'nin Covid-19 mücadele stratejisine...
Balkan Şampiyonu Subatan: Bakkala borç yazdırıp antrenmana gidiyordum
Balkan Şampiyonu Subatan: Bakkala borç...
Uzmanından güneş lekeleri için tedavi önerileri
Uzmanından güneş lekeleri için tedavi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kadınlar, Şehir Ormanı'nda 150 poşet çöp topladı

Şehir Ormanı'nda sabah yürüyüşü yapan kadınlar, adımlarını bu kez doğayı korumak için attı. Sultangazi'de yaşayan kadınlar, tarihi Güzelce Kemeri’nin çevresinde 150 poşet çöp topladı.

05 Ekim 2020 Pazartesi 14:14
4 Okunma
Kadınlar, Şehir Ormanı'nda 150 poşet çöp topladı

İSTANBUL - 'Kendine Değer Ver Hayatında Spora Yer Ver' sloganıyla hareket eden Sultangazi Belediyesi, Şehir Ormanı'nda kadınlara özel düzenlediği sabah yürüyüşlerine farklılık kattı. Ellerine çöp poşetlerini alan ve maske, siperlik, eldiven takan 50 kadın, bir yandan sabah yürüyüşü yaparken bir yandan da çöpleri topladı.  Pet şişe, cam, maske, kapak, izmarit gibi çeşit çeşit atık, kadınlar tarafından 150 poşete sığdırıldı.
 

AYAKKABIDAN ŞİŞEYE, MASKEDEN POŞETE KADAR BİRÇOK ÇÖP TOPLANDI

Çöp toplamak için gönüllü olan Aygül Ağdemir, “Böyle bir sosyal sorumluluğun içinde bulunmak çok güzel bir şey. İnsanlarımız çok duyarsız davranıyorlar. Yediklerini ve içtiklerini kendileri toparlasa daha iyi olacak. Bu şekilde biz destek olup toparlamaya geldik ama inşallah bir daha bu şekilde bırakmazlar” dedi.

Arzu Eyüpoğlu ise, “Daha önce biz buraya yürüyüş için geliyorduk. Güzelce’yi gezmeye geldik ve burayı gördük. Çok kötü haldeydi ve hocalarımıza da söyledik. İnsanlarımızın burayı daha güzel tutması için bu bir ön gösterge. Kişilerin buraya geldiğinde böyle bir alanı güzel ve temiz kullanması gerekiyor. Bu çöpleri böyle atmamaları gerekiyor. Herkes kendi çöpünü alıp giderse burası daha güzelleşir. Maske, şişe, yiyecek atıkları, her türlü çöp vardı. Ben 2 poşet çöp topladım” ifadelerini kullandı.
 

2 poşet çöp toplayan Nermin Erdoğan da, “Poşetin içinden ayakkabısından tutun, şişelere kadar birçok çöp çıktı. Özellikle çok fazla maske topladım. Kimse çöplerini atmasın. Buraya gezmek için geldiğimizde tüm çöpleri poşet alıp toplamak istemiştik. Kimse çöplerini yere atmasın ve her yer temiz olsun. Bu kadar güzel bir yer varken herkes kıymetini bilmeli" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Şehir OrmanıKadınlar150 Poşet çöpSultangazi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Valiliği'nden Formula-1 kararı
İstanbul Valiliği'nden Formula-1 kararı
Yazlıkçılar koronavirüs korkusundan Şile’den ayrılmak istemiyor
Yazlıkçılar koronavirüs korkusundan Şile’den ayrılmak istemiyor
Taksim'de 'değnekçi tarifesi': 1 SAATİ 15 LİRA
Taksim'de 'değnekçi tarifesi': 1 SAATİ 15 LİRA
Son anda kurtuldular!
Son anda kurtuldular!
Maltepe'de lüks otomobil takla attı: 3 yaralı
Maltepe'de lüks otomobil takla attı: 3 yaralı
Maltepe'de çadırlı eylem 
Maltepe'de çadırlı eylem 
Büyükçekmece Gölü’nün suyu çekildi
Büyükçekmece Gölü’nün suyu çekildi
Bağcılar'da 9 ayda 4 bin 520 sokak hayvanının bakım ve tedavisi yapıldı
Bağcılar'da 9 ayda 4 bin 520 sokak hayvanının bakım ve tedavisi yapıldı
Akpolat: Can dostlarımız için çalışmaya devam edeceğiz
Akpolat: Can dostlarımız için çalışmaya devam edeceğiz

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans