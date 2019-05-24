Kadınlar Nostalji Bahçelerine çocukları gibi bakıyor

İSTANBUL - Bağcılar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün İŞKUR’la imzalanan protokol kapsamında 17 emekçi kadın istihdam edildi. Emekçi kadınların çalışacağı yerlerin başında Nostalji Bahçeleri adıyla bilinen kayısı,kiraz, üzüm, fındık, ceviz ve kızılcık bahçeleri yer alıyor. Geçici hizmet kadrosuna alınan kadınlar, belediyeye ait hizmet alanlarında 6 ay boyunca çalışacak.

“EVDE OTURMAKTANSA BURADA ÇALIŞARAK EVİMİN EKONOMİSİNE KATKIDA BULUNUYORUM“

Nostalji Bahçelerinde çalışan 2 çocuk annesi 49 yaşındaki Aslı Altıntop, “Buraya iş gözüyle bakmıyorum. Burası adeta benim evim ağaçlar da çocuklarım gibi oldu. Emeğimi sevgimi onlara veriyorum. Onlar büyüdükçe güzelleştikçe ben de mutlu oluyorum” dedi.

42 yaşındaki 3 çocuk annesi Rabiya Kılıç ise “Çocukken köyde bu işleri yaparak büyüdüm. Benim için çok kolay ve eğlenceli. Çalışarak hem dinleniyorum hem para kazanıyorum. İş dışında buralara gelip geziyorum” diye konuştu. 36 yaşındaki 3 çocuk sahibi Ayşe Arslan ise şunları söyledi: “Ev hanımıyım. Evde oturmaktansa burada çalışarak evimin ekonomisine katkıda bulunuyorum. İşimi severek yaptığım için de yorulmuyorum.”