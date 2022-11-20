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Kadıköy’de taksi durağında sıra kavgası 

KADIKÖY’de, taksi durağına gelen bir kişi, sıra kendisinde olmadığı halde taksiye binmek isteyince kavga çıktı. Kavgada 2 kişi yaralanırken, kavgayı başlattığı iddia edilen kişi gözaltına alındı. Kavga anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

20 Kasım 2022 Pazar 09:39
Kadıköy’de taksi durağında sıra kavgası 

Olay, saat 01.00 sıralarında Kadıköy Meydanı’nda bulunan taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşları ile birlikte eğlendikten sonra evine gitmek için taksi durağına gelen kişi, sıra kendisinde olmadığı halde bekleyen taksiye binmek istedi. Bu sırada durak görevlisi ile tartışmaya başladı. Tartışmaya arkadaşları da dahil olunca kavga çıktı. Tekme ve tokatlı birbirine giren tarafların kavgası yol ortasına taştı. Kavgaya ihbar üzerine gelen polis ekipleri müdahale etti. Kavgada yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, kavgayı başlattığı iddia edilen kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kavga anları ise çevredekilerin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KadıköyTaksiTaksi DurağıKavgaTaksici
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