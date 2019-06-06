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Kadıköy- Eminönü Vapurunda panik

Kadıköy-Eminönü arasında yolcu taşıyan şehir hatları vapurunda tabancayla havaya ateş ettiği iddia edilen 1 kişi polis tarafından gözaltına alındı. 

Kadıköy- Eminönü Vapurunda panik

Kadıköy-Eminönü arasında yolcu taşıyan şehir hatları vapurunda tabancayla havaya ateş ettiği iddia edilen 1 kişi polis tarafından gözaltına alındı. 

06 Haziran 2019 Perşembe 08:46
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Kadıköy- Eminönü Vapurunda panik

Olay, Kadıköy- Eminönü Vapurunda dün akşam saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Kadıköy'den şehir hatları vapuruna binen bir kişi, denizin ortasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanında bulunan tabancayla havaya ateş açtı. Yolcuların büyük panik yaşadığı olay polise bildirildi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken vapur Karaköy İskelesi'ne yanaştırıldı. Bir süre vapurda bekletilen yolcular, özel harekat polisleri eşliğinde vapurdan indirildi. Vapurda yapılan aramanın ardından bir kişi gözaltına alındı. Polis aracına bindirilen şüpheli emniyete götürüldü. Polisin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.

DHA

Son Güncelleme: 06.06.2019 01:48
Anahtar Kelimeler:
PanikTabancaŞehit HatlarıVapurKadıköy-Eminönü
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