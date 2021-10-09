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Kadıköy'de zincirleme kaza: 4 yaralı

Kadıköy D100 Karayolu Bostancı mevkiinde aralarında taksi ve motosikletin de bulunduğu beş araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada, motosikletteki 2 kişi ile taksinin yolcusu ve diğer araçtaki bir kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Kadıköy yönü trafiğe kapandı.

09 Ekim 2021 Cumartesi 07:59
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Kadıköy'de zincirleme kaza: 4 yaralı

Kaza, saat 04.30 sıralarında D100 Karayolu Bostancı mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda motosikletin kontrolünü kaybeden sürücü, bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletteki 2 kişi sürüklenerek yaralandı. Bu sırada, kazayı gören 34 ECM 739 plakalı minibüsün sürücüsü Emin Aksu yardım etmek için yol kenarında durdu. Arkadan gelen başka bir minibüs ise kaygan zeminde duramayarak önce taksiye ardından bir otomobile ve daha sonra da duran minibüse çarptı. Toplam 5 aracın karıştığı kazada, motosikletteki 2 kişi, taksideki 1 yolcu ve otomobildeki 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde ulaşım durdu. İhbar üzerine, kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi ile polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Takside bulunan yolcu sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinde sonra ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazada durarak motosikletten savrulan yaralılara yardım etmek isteyen minibüs sürücüsü Emin Aksu, "80-100 kilometre hızla seyir halindeydik. Yağmur bir anda bastırdı. Motosiklet önce bariyerlere vurdu. Sonra kaydı. Motosikletin üzerine bulunan kişiler fırladı. Motosiklet daha ileriye sürüklendi. Dörtlülerimi yakıp kenarda durdum. Düşenleri yoldan çekelim, arkadan araçlar süratli geliyor diye. Ticari taksi sahibi arkadaş da durdu. O anda arkadan gelen minibüs, ticari taksiye vurdu. Oradan sıyrılıp benim arabaya vurdu. Olay bu şekilde gelişti. Kazaya toplam 4 araç karıştı. 4 kişi de yaralandı. Ambulanslar gelip yaralıları götürdü. Durumları hakkında bilgim yok" dedi.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KadıköyBostancıD100 KarayoluKazaTrafik Kazası
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