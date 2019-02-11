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Kadıköy'de yangında mahsur kalan 2 kadını itfaiye kurtardı

KADIKÖY'de bir binanın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle asansörde ve üst katta iki kadın mahsur kaldı. Dumandan etkilenen iki kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kadıköy'de yangında mahsur kalan 2 kadını itfaiye kurtardı

KADIKÖY'de bir binanın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle asansörde ve üst katta iki kadın mahsur kaldı. Dumandan etkilenen iki kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

11 Şubat 2019 Pazartesi 12:27
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Kadıköy'de yangında mahsur kalan 2 kadını itfaiye kurtardı

İSTANBUL - 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın bodrum katında saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle apartmanın merdiven boşluğunda yoğun duman birikti. Apartmanın asansöründe ve üst katta oturan 2 kadın dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek, kısa sürede kontrol altına aldı. Asansörde mahsur kalan ve dumandan etkilenen kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Öte yandan üst katta oturan ve dumandan etkilenen bir başka kadın ise merdivenle kurtarıldı. Ambulansa taşınarak ilk müdahalesi yapılan kadınlar hastaneye sevk edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KadıköyYangın
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