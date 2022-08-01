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Kadıköy'de otomobil marmaray hattına girdi

Kadıköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerleri aşıp marmaray hattına girdi. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken marmaray seferlerini olumsuz etkilemedi.

01 Ağustos 2022 Pazartesi 00:16
Kadıköy'de otomobil marmaray hattına girdi

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kadıköy Göztepe Mahallesi Kültür Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü Mehmet Berkay Sipahioğlu'nun bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 DPJ 757 plakalı otomobil,  bariyerleri aşıp marmaray hattına girdi. Kazada herhangi bri yaralanma yaşanmazken, otomobil raylara ulaşmayınca marmaray seferlerinde aksama yaşanmadı.

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücüyü ve yanındaki yolcuyu ambulansta kontrolden geçirdi. Otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili çalışma başlattı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KadıköyMarmarayGöztepe MahallesiKazaTrafik Kazası
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