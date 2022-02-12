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Kadıköy'de denize düşen 2 kadın halata bağlanarak kurtarıldı

KADIKÖY'DE deniz kıyısında otururken denize düşen Türkmen uyruklu iki kadın, çevredekiler tarafından halata bağlanarak kurtarıldı.

12 Şubat 2022 Cumartesi 09:28
Kadıköy'de denize düşen 2 kadın halata bağlanarak kurtarıldı

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Rıhtım Caddesi sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, deniz kıyısında oturan Türkmen uyruklu iki kadın, bilinmeyen nedenle denize düştü. Kadınların yardımına koşan bir kişi denize atlarken, kıyıdakiler halat uzattı. Halatla bağlanıp çekilen kadınlar kurtarıldı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadınlar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kadınları kurtaranlardan Halil Mustafa, "2 kişi oturuyordu. Kendileri mi denize atladı, düştü mü tam olarak bilmiyorum. Baktım ki bir anda denizin içinde çırpınıyorlar. Arkadaşın biri denize atladı, ipe bağladı biz de çektik. Polisler geldi" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KadıköyKadnıDenizDüşmeKurtarmaKaza
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