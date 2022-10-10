Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.588,37
ALTIN
1.007,92
DOLAR
18,58
STERLİN
20,66
EURO
18,09
Çankaya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Çankaya Üniversitesi Öğretim elemanı...
2023 yılı Karaman ili tercüman listesine başvuru duyurusu
2023 yılı Karaman ili...
Türk-Alman Üniversitesi 15 Sözleşmeli Personel alım ilanı
Türk-Alman Üniversitesi 15 Sözleşmeli...
TOKİ'den İstanbul'da gayrimenkul satışı
TOKİ'den İstanbul'da gayrimenkul satışı
Uçak satış ihalesine davet
Uçak satış ihalesine davet
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kadıköy'de bir binada patlama: 3 ölü

KADIKÖY'de 3 katlı binanın 2'inci katında patlama meydana geldi. Patlama sonrasında bina alevlere teslim oldu. Çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. 

10 Ekim 2022 Pazartesi 08:04
Kadıköy'de bir binada patlama: 3 ölü

Patlama, saat 19.00 sıralarında Fikirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın 2'inci katında patlama oldu. Patlama sonrasında bina alevlere teslim oldu. İhbar üzerine İstanbul itfaiyesi olay yerine 56 personel ve 19 araç sevk etti. Yangın, 3 katlı binanın 3üncü kat ve çatısı ile bitişiğinde bulunan 2 binaya sıçradı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 1 kişi acil servis ekipleri tarafında hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Yangın sonrasında olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Yapılan incelemenin ardından bina içerisinde 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler incelenmek üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş olay yerine gelerek incelemede bulundu. Öte yandan yangının şiddeti havadan görüntülendi. 3 katlı binada meydana gelen patlamalar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde binada meydana gelen patlamalar görülüyor. 

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yangının doğalgaz kaynaklı olduğunu söyledi, Vali Yerlikaya "Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen doğal gaz patlamasında maalesef 3 kişi yaşamını yitirdi. Binada arama çalışmaları devam ediyor. Patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise patlamanın doğal gaz kaynaklı olmadığı açıklamasını yaptı.

Görgü tanığı Mustafa Ay, "Bitişikteki binada arkadaşlarımız ve akrabalarımız çalışıyordu. Olayı duyduğumuz anda koşarak buraya geldik. Arkadaşlarımızda çok şükür ölü ve yaralı yok. Patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğunu duyduk. Biz bir çocuğun içeride olduğunu duyduk ama inşallah doğru değildir. 1 aile yaşıyordu içeride. Kentsel dönüşüme girecek bir bina" diye konuştu.

Öte yandan, yangının 2'inci katta bulunan kaçak havai fişek imalathanesinden kaynaklandığı iddia edildi. 

Kadıköy'de patlamanın olduğu binada, incelemeler sona erdi

KADIKÖY Fikirtepe'de patlamanın olduğu binada, polisin yaptığı incelemeler gecenin ilerleyen saatlerinde sonra erdi. Güvenlik nedeniyle kapatılan sokakta oturanlar, incelemelerin bitmesi ile evlerine girebildi.

Fikirtepe'de saat 19.00 sıralarında 3 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın olduğu binadaki incelemeler, gecenin ilerleyen saatlerinde sona erdi. İtfaiyenin çalışmasından sonra çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, çalışmalarını detaylı şekilde sürdürdü. Çalışmalar sürerken, sokakta oturanlar da güvenlik çemberinin dışında evlerine girmeyi bekledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması saat 02.30 sıralarında sona erdi. Sokağın girişinde bekleyenler ise güvenlik şeridinden alınarak evlerine girebildi. Olayın yaşandığı sokakta, polisin aldığı önlemler sürüyor.

Kadıköy’de 3 katlı binadaki patlamanın şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktı

KADIKÖY’de 3 katlı binanın 2'inci katında patlama meydana gelmiş, patlama sonrasında alevlere teslim olan yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralanmıştı. Patlamanın şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktı.

Patlama, saat 19.00 sıralarında Fikirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın 2'inci katında patlama oldu. Patlama sonrasında bina alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına merdiven araçlarıyla müdahale ederken, polis ekipleri olayın yaşandığı sokağa şerit çekerek önlem aldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 1 kişi acil servis ekipleri tarafında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın sonrasında olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Yapılan incelemenin ardından bina içerisinde 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Patlamanın şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktı. 3 katlı binanın patlamayla birlikte büyük hasar aldığı, duvarlarının yıkıldığı görüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KadıköyFikirtepe MahallesiBinaDairePatlamaYangınİtfaiyeValiAli YerlikayaİBBBaşkanEkrem İmamoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kartal’da refüjdeki ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü
Kartal’da refüjdeki ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü
AVM'nin terasından düşen 25 yaşındaki Kader hayatını kaybetti
AVM'nin terasından düşen 25 yaşındaki Kader hayatını kaybetti
Kartal Belediyesi’nden meme kanseri için farkındalık yürüyüşü
Kartal Belediyesi’nden meme kanseri için farkındalık yürüyüşü
Tarihi Beylerbeyi Hamamı 48 milyon liraya satışa çıktı 
Tarihi Beylerbeyi Hamamı 48 milyon liraya satışa çıktı 
Beşiktaş'ta silahlı saldırı: 1 yaralı
Beşiktaş'ta silahlı saldırı: 1 yaralı
Sarıyer'de AVM'de silahlı çatışma 
Sarıyer'de AVM'de silahlı çatışma 
Beyoğlu'nda batan teknedekileri deniz polisi kurtardı
Beyoğlu'nda batan teknedekileri deniz polisi kurtardı
Kağıthane’de Can Dostlar Ofisi açılıyor
Kağıthane’de Can Dostlar Ofisi açılıyor
İstanbul 2 Nolu Baro seçimleri ertelendi
İstanbul 2 Nolu Baro seçimleri ertelendi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول