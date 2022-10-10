Kadıköy'de bir binada patlama: 3 ölü

Patlama, saat 19.00 sıralarında Fikirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın 2'inci katında patlama oldu. Patlama sonrasında bina alevlere teslim oldu. İhbar üzerine İstanbul itfaiyesi olay yerine 56 personel ve 19 araç sevk etti. Yangın, 3 katlı binanın 3üncü kat ve çatısı ile bitişiğinde bulunan 2 binaya sıçradı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 1 kişi acil servis ekipleri tarafında hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Yangın sonrasında olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Yapılan incelemenin ardından bina içerisinde 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler incelenmek üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş olay yerine gelerek incelemede bulundu. Öte yandan yangının şiddeti havadan görüntülendi. 3 katlı binada meydana gelen patlamalar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde binada meydana gelen patlamalar görülüyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yangının doğalgaz kaynaklı olduğunu söyledi, Vali Yerlikaya "Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen doğal gaz patlamasında maalesef 3 kişi yaşamını yitirdi. Binada arama çalışmaları devam ediyor. Patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise patlamanın doğal gaz kaynaklı olmadığı açıklamasını yaptı.

Görgü tanığı Mustafa Ay, "Bitişikteki binada arkadaşlarımız ve akrabalarımız çalışıyordu. Olayı duyduğumuz anda koşarak buraya geldik. Arkadaşlarımızda çok şükür ölü ve yaralı yok. Patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğunu duyduk. Biz bir çocuğun içeride olduğunu duyduk ama inşallah doğru değildir. 1 aile yaşıyordu içeride. Kentsel dönüşüme girecek bir bina" diye konuştu.

Öte yandan, yangının 2'inci katta bulunan kaçak havai fişek imalathanesinden kaynaklandığı iddia edildi.

Kadıköy'de patlamanın olduğu binada, incelemeler sona erdi

KADIKÖY Fikirtepe'de patlamanın olduğu binada, polisin yaptığı incelemeler gecenin ilerleyen saatlerinde sonra erdi. Güvenlik nedeniyle kapatılan sokakta oturanlar, incelemelerin bitmesi ile evlerine girebildi.

Fikirtepe'de saat 19.00 sıralarında 3 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın olduğu binadaki incelemeler, gecenin ilerleyen saatlerinde sona erdi. İtfaiyenin çalışmasından sonra çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, çalışmalarını detaylı şekilde sürdürdü. Çalışmalar sürerken, sokakta oturanlar da güvenlik çemberinin dışında evlerine girmeyi bekledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması saat 02.30 sıralarında sona erdi. Sokağın girişinde bekleyenler ise güvenlik şeridinden alınarak evlerine girebildi. Olayın yaşandığı sokakta, polisin aldığı önlemler sürüyor.

Kadıköy’de 3 katlı binadaki patlamanın şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktı

KADIKÖY’de 3 katlı binanın 2'inci katında patlama meydana gelmiş, patlama sonrasında alevlere teslim olan yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralanmıştı. Patlamanın şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktı.

Patlama, saat 19.00 sıralarında Fikirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın 2'inci katında patlama oldu. Patlama sonrasında bina alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına merdiven araçlarıyla müdahale ederken, polis ekipleri olayın yaşandığı sokağa şerit çekerek önlem aldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 1 kişi acil servis ekipleri tarafında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın sonrasında olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Yapılan incelemenin ardından bina içerisinde 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Patlamanın şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktı. 3 katlı binanın patlamayla birlikte büyük hasar aldığı, duvarlarının yıkıldığı görüldü.