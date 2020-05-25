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Kadıköy'de bıçaklı kavga: 4 yaralı

KADIKÖY'de Ramazan Bayramı'nın ilk gününde meydana gelen bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 09:05
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Kadıköy'de bıçaklı kavga: 4 yaralı

Olay, Fikirtepe Mahallesi Erler Sokak'ta 22.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmada bir kişi, evden aldığı bıçakla 4 kişiyi yaraladı. Olayı gerçekleştiren kişi veya kişiler bölgeden kaçarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde zırhlı araçlarla güvenlik önlemi aldı.  Olayda yaralanan 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan birisi, kendilerini bıçaklayan kişileri ölümle tehdit etti.


Polis, olayla ilgili çalışma başlattı

DHA

Anahtar Kelimeler:
KadıköyBıçakKavgaYaralıPolis
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