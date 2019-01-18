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Kadıköy Belediyesi’nden 'billboard' tepkisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından Kadıköy Belediyesi çevresinde bulunan 10 billboard gece yarısı vinçlerle kaldırıldı. Uygulamaya tepki gösteren Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, "Belediye binasının tam karşısında bulunan billboardların kaldırılmasını anlamak mümkün değil" diye konuştu.

Kadıköy Belediyesi’nden 'billboard' tepkisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından Kadıköy Belediyesi çevresinde bulunan 10 billboard gece yarısı vinçlerle kaldırıldı. Uygulamaya tepki gösteren Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, "Belediye binasının tam karşısında bulunan billboardların kaldırılmasını anlamak mümkün değil" diye konuştu.

18 Ocak 2019 Cuma 14:05
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Kadıköy Belediyesi’nden 'billboard' tepkisi

İSTANBUL - Kadıköy Belediyesi’nin Hasanpaşa’da bulunan yönetim binası karşısında ve Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi yakınlarında bulunan 10 billboard, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından gece yarısı saat 02.00 sularında vinç ve iş makineleri yardımıyla söküldü.

İBB’nin gece yarısı operasyonunu eleştiren Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt  Nuhoğlu, “Kadıköy Belediyesi’nin faaliyetlerini duyurmak için billboardları kullanıyoruz. Belediye binasının tam karşısındaki billboardların kaldırılmasını anlamak mümkün değil. Halkın ihtiyaçlarını karşılamak, duyuruları yapmak için bu yerleri kullanıyoruz. ‘Etkinliklerimizden nasıl haberdar oluyorsunuz’ diye sorduğumuzda, en fazla yanıt aldığımız duyuru kanalı billboard ve afişler oluyor. Dış mekân duyuruları birebir halka ulaştığımız en ciddi iletişim araçları. İnsanların sağlık, eğitim, sanat,  ekonomi ve genel ihtiyaçlarıyla ilgili haber alma hakkı elinden alınıyor. Kadıköy’de, belediyenin tam karşısında yer alan billboardların kullanımına ilişkin Kadıköy Belediyesi’nin karar vermesi lazım. Bu ülkede iktidarın gerçek sahibinin halk olduğunun farkında değiller” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kadıköy BelediyesiBillboard Tepkisi
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