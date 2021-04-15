Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1411
ALTIN
452.871
DOLAR
8.0603
STERLİN
11.1173
EURO
9.6594
İstanbul Arel Üniversitesi 87 öğretim üyesi alınacak
İstanbul Arel Üniversitesi 87...
Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı özelleştiriliyor
Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı...
BDDK 120 personel alımı yapacak
BDDK 120 personel alımı...
Siirt Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi Alacak
Siirt Üniversitesi 18 Öğretim...
34 adet taşınmaz kiraya verilecek
34 adet taşınmaz kiraya...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kademeli mesai başladı; trafikte yoğunluk azaldı

KORONAVİRÜS tedbirleri nedeniyle kamuda bugünden itibaren kademeli mesai uygulamasına geçildi. Metrobüs seferlerinin artırılması ve alınan tedbirler nedeniyle trafikte sabah yoğunluğunun azaldığı görüldü. İBB trafik haritası verilerine göre yoğunluk yüzde 26 olarak ölçüldü.

15 Nisan 2021 Perşembe 09:33
5 Okunma
Kademeli mesai başladı; trafikte yoğunluk azaldı

Koronavirüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle bugünden itibaren kamuda kademeli mesai uygulanması başlatıldı. Sabah saatlerinde trafiğin diğer günlere göre azaldığı görüldü. Sabah 08.30'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik haritasında yoğunluk yüzde 26 olarak ölçüldü. İşe geliş ve gidiş saatlerinde metrobüs seferlerinin artırılması da yoğunluğun azalmasında etkili oldu.

"KISITLAMA FAYDALI OLDU"

Alınan koronavirüs tedbirlerin etkili olduğunu ve diğer günlere kıyasla daha az kişinin olduğunu söyleyen Narin Yılmaz "Alınan tedbirler etkili oldu. Devlet memurları daha erken girip çıkıyor. Bizim gibi özel sektörde çalışanlar saatlerde düzenlemeye gittik. Burada ramazan ayının da avantajı var. Perpa bir dünya ticaret merkezi. Çok fazla insan girip çıkıyor. Bu da bizi olumlu etkiliyor. İnsanların giriş çıkış saatini etkiledi. Kısıtlama faydalı oldu. İnşallah hep birlikte atlatırız" dedi.

"YOĞUNLUK AZALDI"

Hamdi Şahin "Kısıtlamanın etkili olduğunu görüyorum. Ama bazı insanlarımız duyarsız. Sosyal mesafeye uymuyorlar. Maske takmayı bırakıyorlar. Yani bu hastalığı önemsemiyorlar. O yüzden yanlış. Sağlık bakanı ne yapsın? Kısıtlama etkili oldu. Metrobüslerde yoğunluk azaldı. Ulaşım da azaldı. İnşallah hep böyle olur." diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsPandemiKısıtlamaTedbirTrafik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul’da ‘Balık avı’ yasağı başladı
İstanbul’da ‘Balık avı’ yasağı başladı
Büyükçekmece Sahili'nde mühürlenen gözlemecilerin yıkımına başlandı
Büyükçekmece Sahili'nde mühürlenen gözlemecilerin yıkımına başlandı
Kartal Belediyesi’nden fırın ve marketlere ramazan denetimi
Kartal Belediyesi’nden fırın ve marketlere ramazan denetimi
Esenyurt'ta "mavi su" bu kez rögardan fışkırdı 
Esenyurt'ta "mavi su" bu kez rögardan fışkırdı 
Sultangazi'de boynundan bıçaklanan yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti
Sultangazi'de boynundan bıçaklanan yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
Bakan Karaismailoğlu; "2022 sonunda açmayı planlıyoruz"
Bakan Karaismailoğlu; "2022 sonunda açmayı planlıyoruz"
Üreticiden alınan patates ve soğanlar ücretsiz dağıtılmaya başlandı
Üreticiden alınan patates ve soğanlar ücretsiz dağıtılmaya başlandı
Vali Yerlikaya'dan İstanbul'daki aşılanma oranlarıyla ilgili açıklama
Vali Yerlikaya'dan İstanbul'daki aşılanma oranlarıyla ilgili açıklama

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma