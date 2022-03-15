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KAÇMAK İSTERKEN POLİS OTOLARINA ÇARPTI

BEŞİKTAŞ'ta, denetim yapan trafik polislerinin durdurmak istediği otomobil, kaçmak isterken 2'si polis otosu olmak  üzere 3 otomobile çarptı. Olayda 3 polis memuru yaralanırken, otomobille kaçmaya çalışan ve üzerlerinden uyuşturucu madde çıkan 2 kişi gözaltına alındı.

15 Mart 2022 Salı 10:18
KAÇMAK İSTERKEN POLİS OTOLARINA ÇARPTI

Olay saat 02.00 sıralarında Levazım Mahallesi'nde, Levazım-Akmerkez Yolu Beşiktaş-Zincirlikuyu yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, denetim yapan trafik ekipleri, 34 EYM 199 plakalı otomobili durdurdu. Ekiplerin evrak kontrolü yaptığı sırada, Levazım Mahallesi'nden Beşiktaş istikametine doğru seyir halindeki Murat E.'nin kullandığı 34 RY 4529 plakalı otomobil de ekipler tarafından durdurulmak istendi.

Polislerin 'Dur!' ihtarına uymayan Murat E. yönetimindeki otomobil, hızla kaçmaya çalıştı. Murat E., 34 EYM 199 plakalı otomobil ile trafik polislerine ait otoların arasından geçerek uzaklaşmak istedi. Bu sırada 2'si polis otosu olmak üzere toplam 3 araca çarpan otomobilin lastikleri patlayınca olay yerinden kaçamadı.

3 POLİS MEMURU YARALANDI

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 3 polis memuru yaralandı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen polisler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

OTOMOBİL DİDİK DİDİK ARANDI

Kazanın ardından Murat E.'nin kullandığı otomobil, polis ekipleri tarafından didik didik arandı. Otomobilin sürücü Murat E. ve yanında bulunan bir kişi gözaltına alındı. Olaya karışan otomobilde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, gözaltına alınan 2 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşPolisşüpheliKaza
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