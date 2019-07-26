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Kaçak lüks araç operasyonu...

Emniyetin bahçesi galeriye döndü

Kaçak lüks araç operasyonu...

Emniyetin bahçesi galeriye döndü

26 Temmuz 2019 Cuma 16:16
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Kaçak lüks araç operasyonu...

İstanbul, (DHA) 

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından getirilen lüks araçları sahte belgelerle tescil ettiren bir şebekeye operasyon düzenledi. Emniyet müdürlüğü bahçesinde sergilenen 19 araç arasında yurt dışında "çalıntı kaydı" olan otomobiller olduğu da öğrenildi. Araçların piyasa değerinin yaklaşık 40 milyon TL olduğu belirtildi. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla  Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleşen operasyonda, yurt dışından getirilen kaçak araçları, sahte belgelerle tescilleyen bir şebeke belirledi. İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Araştırmalarda, usulsüz işlem yapılarak kaçak tescil edilen 19 lüks araca da el konuldu.

İNTERPOLDA ÇALINTI GÖZÜKÜYOR 

Ele geçirilen araçlardan bazılarının, İnterpol üzerinden çalıntı kaydı olduğu öğrenildi. Bazı araçların, kısmen ya da hiç vergi ödenmeden ülkemize getirildiği belirtildi.

ŞASİ NUMARALARINI DA DEĞİŞTİRDİLER 

Lüks araçların şasi numaralarında küçük değişiklikler yapıldığı, sahte evraklara da bu şekilde kaydedildikleri öğrenildi. İddiaya göre; şebeke üyeleri bu yöntemle elde ettiği gerçek ruhsatla trafik kontrollerinde sorun yaşamadı. Polis kontrollerinden de rahatça geçildi. Sadece detaylı incelemelerde araçlarla evraklar arasından uyumsuzluk belirlenebildiği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kaçak Lüks AraçKaçak Araç
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